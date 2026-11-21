Sáng 20/11/2026, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ cho 5 đồng chí. Đáng chú ý, trong đợt này có diễn viên Vũ Thị Phương Thanh (nghệ danh Bảo Thanh) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, Trung úy Vũ Thị Phương Thanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân. Việc tuyển dụng 5 cán bộ, nghệ sĩ được kỳ vọng góp phần trẻ hóa đội ngũ, xây dựng lực lượng kế cận cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân, đồng thời mang đến nhiều vở diễn có giá trị phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Diễn viên Bảo Thanh được phong bậc hàm Trung uý ở tuổi 36

Bảo Thanh bày tỏ sự tự hào khi chính thức bước sang cột mốc mới

Ngay sau khi đón nhận tin vui, Bảo Thanh cũng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: "Sao nghỉ đóng phim lâu thế? Dạ.. hihi. 5 năm, 10 năm, hay 20 năm … Chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn! Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có một cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn… và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua. Mỗi chặng đường đều có lý do của nó. Có những cánh cửa mở ra không chỉ bằng may mắn, mà còn bằng sự cố gắng, lòng kiên trì và niềm tin mình đã không đánh mất suốt 5 năm qua".

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, Ban Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân, đồng nghiệp và những người đã tin tưởng, đồng hành với cô trong suốt thời gian qua.

Bảo Thanh cho biết mỗi chặng đường trong 5 năm qua đều vô cùng ý nghĩa

Bảo Thanh tên thật Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bén duyên với điện ảnh từ năm 8 tuổi qua bộ phim Vào Nam Ra Bắc. Hai năm sau, vai bé Nụ trong tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Sau những trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh và sân khấu, Bảo Thanh tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Năm 2017, tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi khi đảm nhận vai Minh Vân trong Sống Chung Với Mẹ Chồng. Tiếp đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Người Phán Xử, Ngày Ấy Mình Đã Yêu và Những Ngày Không Quên. Đặc biệt, vai Anh Thư - biệt danh Thư "xính lao" trong Về Nhà Đi Con (2019) trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất sự nghiệp của cô.

Bảo Thanh tạo ấn tượng mạnh trong Về Nhà Đi Con

Năm 2020, sau thời gian liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để ưu tiên gia đình và đón con thứ hai. Những năm tiếp theo, cô ít tham gia các dự án phim mới, thay vào đó dành thời gian chăm sóc tổ ấm, xuất hiện tại một số sự kiện và tiếp tục gắn bó với sân khấu.

Nữ diễn viên từng chia sẻ, ông xã là người ít nói nhưng vô cùng tâm lý, thương vợ thương con. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà cô và ông xã Đức Thắng đã vun vén trong nhiều năm qua.

Bảo Thanh nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong những năm gần đây

Bảo Thanh có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng sau khi tạm dừng đóng phim

Ảnh: FBNV