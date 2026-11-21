Siêu hit đình đám của tân binh

Mất Kết Nối là ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc từ cuối năm 2024 đến năm 2025. Nằm trong EP Dữ liệu quý của Dương Domic, bài hát mang màu sắc pop, R&B hiện đại, kết hợp giai điệu bắt tai với ca từ giàu cảm xúc. Ngay sau khi phát hành, Mất Kết Nối nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, vươn lên Top 1 YouTube Trending tại Việt Nam và trở thành một trong những bản hit nổi bật của V-pop.

Mất Kết Nối từng trở thành bài hát đầu tiên đứng vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam do Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế IFPI công bố. Trong năm 2025, sản phẩm tiếp tục ghi dấu ấn trên nhiều nền tảng âm nhạc.

Thành tích khủng của siêu hit Mất Kết Nối (Ảnh: DAO Labels)

Theo thống kê được công bố tháng 6/2026, Mất Kết Nối đã đạt hơn 200 triệu lượt nghe trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và hơn 2,3 tỷ lượt xem trên toàn bộ nền tảng. Trên Spotify, ca khúc từng đứng Top 1 Daily Top Songs Vietnam và Daily Viral Songs Vietnam, đồng thời xuất hiện trong bảng xếp hạng Daily Viral Songs tại Global và South Korea. Những thành tích này cho thấy sức lan tỏa của bài hát không chỉ giới hạn trong thị trường Việt Nam mà còn từng bước tiếp cận người nghe quốc tế.

Đáng chú ý, năm 2026, Mất Kết Nối trở thành ca khúc Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 30 hạng mục Best of Listeners’ Choice: International Song powered by Spotify tại Music Awards Japan. Đây là giải thưởng âm nhạc lớn của đất nước mặt trời mọc, thường được truyền thông ví như “Grammy Nhật Bản”.

Bước ngoặt sự nghiệp của chàng trai từng chật vật theo đuổi đam mê âm nhạc

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng). Trước khi Mất Kết Nối trở thành bản hit hàng trăm triệu lượt xem, nam ca sĩ đã có nhiều năm theo đuổi âm nhạc nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn với đông đảo công chúng.

Dương Domic từng theo học tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 2021, anh gia nhập một công ty giải trí Hàn Quốc có chi nhánh tại Việt Nam và bắt đầu ra mắt sản phẩm âm nhạc nhưng chưa tạo được tiếng vang như kỳ vọng. Các sản phẩm phát hành sau đó cùng việc tham gia một số chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc cũng chưa giúp anh có bước đột phá.

Dương Domic từng học tập tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (Ảnh: ULSA Guitar Club)

Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi Dương Domic tham gia chương trình Anh trai say hi. Tại đây, anh nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng sáng tác, ca hát, rap, vũ đạo và tư duy dàn dựng sân khấu. Nam ca sĩ góp mặt trong nhiều tiết mục được khán giả yêu thích như Hào quang, Sao hạng A, Bao lời con chưa nói và Tràn bộ nhớ.

Không chỉ ghi dấu bằng chuyên môn, Dương Domic còn chinh phục khán giả với hình ảnh trẻ trung, gần gũi và tinh thần nghiêm túc với nghề. Kết quả, anh lọt vào top 10 trong đêm chung kết và nhận giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất.

Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay tìm chỗ đứng, Dương Domic dần được đông đảo khán giả biết đến, phát hành các sản phẩm đạt thứ hạng cao trên các BXH và xây dựng cộng đồng người hâm mộ hùng hậu. Thành công của Anh trai say hi cũng tạo tiền đề để anh bứt phá với Mất Kết Nối, bản hit góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ lên một tầm cao mới.

Năm 2025, Dương Domic tiếp tục ghi dấu ấn khi nhận nhiều giải thưởng đáng chú ý, trong đó có Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Cống hiến và Gương mặt mới xuất sắc tại Làn Sóng Xanh.

Đến năm 2026, nam ca sĩ trở lại với chương trình Tinh hà say hi, tiếp tục thử nghiệm những màu sắc âm nhạc đa dạng và khẳng định dấu ấn cá nhân. Tại chung kết, anh giành ngôi vị Á quân do khán giả bình chọn, giải thưởng Ánh sáng Tinh Hà và danh hiệu THE LEADER ICON.