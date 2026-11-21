Sáng 21/11, tờ Newsis cho hay, Jang Nara vừa làm khách mời trên chương trình Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant của đài KBS2 và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc sống hôn nhân bên ông xã kém 6 tuổi - nhà quay phim Jung Ha Cheol.

Jang Nara tiết lộ rằng sau khi kết hôn, cô không chỉ đảm nhận công việc nấu cơm nhà mà còn chuẩn bị cả hộp cơm trưa cho chồng. Nói tới đây, nữ điễn viên chia sẻ về những thay đổi của bản thân sau khi cưới “hồng hài nhi” kém 6 tuổi: “Trước đây tôi hoàn toàn không nấu nướng gì cả, nhưng từ khi kết hôn thì tôi bắt đầu nấu cơm ở nhà và làm cả cơm hộp cho ông xã nữa nhé. Vì anh ấy có khẩu vị quen thuộc nên tôi cũng cố gắng nấu cho hợp vị”.

Nghe vậy, tài tử Ji Seung Hyun liền tỏ vẻ sửng sốt, nhưng không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Jang Nara dành cho ông xã: “Jang Nara và ông xã gặp nhau khi quay 1 bộ phim truyền hình, mà cứ mỗi lần nhắc đến chồng là ánh mắt cô ấy lại trông vô cùng trìu mến. 2 vợ chồng sống hạnh phúc quá nên ai cũng gọi Jang Nara là ‘đại sứ quảng bá hôn nhân’ luôn đó mọi người ơi”.

Đồng nghiệp vừa dứt lời, Jang Nara không ngần ngại để lộ luôn bí mật của vợ chồng cô: “Có lẽ là do chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ. Vợ chồng tôi chơi đùa với nhau y hệt học sinh tiểu học luôn ấy, toàn cốc đầu nhau rồi bỏ chạy, đùa giỡn giống trẻ con lắm. Ra ngoài thì cả 2 đều giả vờ điềm đạm, lịch sự. Tôi và anh ấy còn bảo nhau rằng bộ dạng trẻ con này chỉ được phép phô ra lúc ở nhà thôi, tuyệt đối không được để ai bắt gặp khi ở bên ngoài”.

Jang Nara cao hứng làm lộ luôn bí mật của vợ chồng cô. Ảnh: Nate

Trong màn xuất hiện trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube TEO cách đây ít hôm, Jang Nara cũng từng có những lời chia sẻ gây sốt về ông xã kém 6 tuổi. Nữ minh tinh sinh năm 1981 cho biết cô đã nhanh chóng có cảm tình với Jung Ha Cheol khi lần đầu gặp gỡ anh trên phim trường bộ phim VIP và còn chủ động tiếp cận đàng trai trước.

“Tôi đã kiếm cớ để nhắn tin cho anh ấy. Vì có bức ảnh hậu trường chụp chung nên tôi lấy đó làm lý do để liên lạc với đối phương, rồi cả 2 bắt đầu trò chuyện qua lại và khen đối phương hết lời. Khi anh ấy nói rằng tôi là ‘1 người chị rất tốt’, tôi đã đáp lại rằng ‘Em thích anh’. Ban đầu anh ấy chỉ nghĩ đó là lời khen xã giao bình thường nên đã đáp lại ‘Cảm ơn chị’. Tới đây, tôi mới đành phải nói rõ ràng luôn rằng mình đã nảy sinh tình cảm yêu đương với đối phương”, Jang Nara nhớ lại hành trình “cọc đi tìm trâu” của mình.

Theo lời Jang Nara, ban đầu cô có rất ít thông tin về Jung Ha Cheol: “Tôi không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, càng không biết anh ấy đã kết hôn hay có bạn gái hay chưa. Khi ấy tôi thậm chí không dám mở miệng hỏi vì lo rằng biểu hiện của mình quá lộ liễu”. Sau đó, cô âm thầm thu thập thông tin về nhà quay phim họ Jung từ các đồng nghiệp. Và sau khoảng 3-4 tháng sau khi ghi hình cho bộ phim VIP, Jang Nara đã có được nhiều thông tin quan trọng về Jung Ha Cheol như ngày sinh, chuyện đối phương có nửa kia hay chưa. Tới lúc này, cô đã mở lời trò chuyện cùng đối phương. Theo thời gian, 2 người dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau.

Cách đây ít ngày, Jang Nara cũng làm cho netizen vô cùng thích thú khi dành cho ông xã nhiều lời ngọt ngào “có cánh”. Ảnh: X

Jang Nara sinh năm 1981, được công chúng châu Á nhớ đến qua loạt tác phẩm nổi đình nổi đám gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X như Chuyện Tình Nàng Hề, Cô Gái Thông Minh, Công Chúa Bướng Bỉnh, VIP... Bên cạnh đóng phim, cô còn gặt hái nhiều thành công vang dội trên mặt trận âm nhạc, từng gây sốt với siêu hit Sweet Dream.

Mỹ nhân họ Jang lần đầu gặp ông xã quay phim trên phim trường của tác phẩm VIP (2019). Họ dần nảy sinh tình cảm và trải qua khoảng 2 năm hẹn hò trước khi về chung 1 nhà hồi tháng 6/2022.

Cô tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật qua nhiều bộ phim gây tiếng vang lớn khắp châu Á. Ảnh: Naver