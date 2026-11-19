VinFast vừa công bố ra mắt hai mẫu xe máy điện mới mang tên Sadie và Rasad, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc xe máy điện cao cấp. Hai mẫu xe có giá niêm yết lần lượt 59,9 triệu đồng và 78,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Trong đó, Sadie được định vị theo phong cách tân cổ điển, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế thanh lịch. Xe có cụm đèn pha LED Projector hình kim cương, viền mạ chrome, màn hình TFT 5 inch và cốp chứa đồ dung tích 30 lít. Người dùng có thể lựa chọn 6 màu sắc gồm Đen bóng, Xám xi măng, Xanh cẩm thạch, Trắng sữa, Đỏ tươi và Nâu titanium.

Trong khi đó, Rasad thuộc dòng maxi-scooter, sở hữu thiết kế lớn và góc cạnh hơn. Xe được trang bị cụm đèn pha LED đôi, kính chắn gió, tay lái trần thể thao và yên xe hai tầng. Một trong những điểm đáng chú ý là cốp chứa đồ có dung tích lên tới 45 lít, đi cùng màn hình TFT kích thước 7 inch. Rasad có 4 lựa chọn màu sắc.

VinFast Rasad.

Động cơ 7.500W, tốc độ tối đa 100 km/h

Về khả năng vận hành, cả Sadie và Rasad đều sử dụng động cơ đặt giữa (center motor), có công suất danh định 3.500W và công suất tối đa 7.500W. Xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây.

Hai mẫu xe được trang bị 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport, cùng hệ thống phanh tái sinh 4 mức. Ngoài ra, xe có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, số lùi và đèn cảnh báo nguy hiểm. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh cũng được trang bị trên cả hai phiên bản.

Về năng lượng, Sadie và Rasad sử dụng hai pin LFP dung lượng 2,3 kWh hoạt động song song, cho quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện kiểm thử của VinFast.

Động cơ đạt chuẩn chống nước IP67, trong khi pin đạt chuẩn IP68. Đây là những thông số đáng chú ý đối với xe máy điện thường xuyên phải vận hành trong điều kiện mưa lớn hoặc đường ngập nước tại Việt Nam.

VinFast Sadie.

Trang bị màn hình kết nối Google Maps, bảo hành pin 8 năm

Không chỉ tập trung vào thiết kế và khả năng vận hành, hai mẫu xe mới còn được VinFast bổ sung nhiều tính năng kết nối thông minh.

Cụ thể, màn hình TFT trên xe hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại, hiển thị bản đồ dẫn đường Google Maps, thông báo cuộc gọi đến và cuộc gọi nhỡ. Xe cũng có chìa khóa thông minh, cổng sạc USB Type-A và Type-C tích hợp ở yếm trước.

Thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, người dùng có thể định vị xe từ xa, theo dõi tình trạng pin, xem lịch sử hành trình, thống kê quãng đường di chuyển và thiết lập vùng an toàn. Ứng dụng cũng hỗ trợ chẩn đoán lỗi phương tiện.

Về giá bán, VinFast Sadie được niêm yết ở mức 59,9 triệu đồng, trong khi Rasad có giá 78,9 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Cả hai được áp dụng ưu đãi 8 triệu đồng theo chương trình "Vì tương lai xanh" đến hết ngày 19/12/2026.

VinFast cho biết Sadie và Rasad dự kiến có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc ngay trong tháng 11/2026. Hai mẫu xe được bảo hành 6 năm đối với xe và 8 năm đối với pin, không giới hạn số km.

Việc bổ sung Sadie và Rasad đưa danh mục xe máy điện của VinFast trải rộng từ phân khúc 12 triệu đồng đến 78,9 triệu đồng. Động thái này cho thấy hãng đang mở rộng phạm vi sản phẩm, không chỉ tập trung vào nhóm xe máy điện phổ thông mà còn hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu cao hơn về thiết kế, công nghệ và trang bị.