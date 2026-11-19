Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15h chiều 19/11. Cụ thể, xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng/lít, xuống mức 19.100 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm mạnh hơn, 820 đồng/lít, còn 18.670 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá diesel giảm 480 đồng/lít, xuống 26.340 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.070 đồng/kg, còn 18.670 đồng/kg.

Đây là lần giảm giá tiếp theo của thị trường xăng dầu trong nước sau khi giá năng lượng thế giới đi xuống. Đáng chú ý, mặt bằng giá xăng hiện đã trở về tương đương thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường dầu thô quốc tế chịu áp lực từ những lo ngại về nguồn cung dư thừa. Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, giá dầu Brent giảm 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng. Dầu WTI mất 3,2%, còn 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá dầu là lượng tồn kho năng lượng tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trong tuần kết thúc ngày 13/11, dự trữ dầu thô của nước này tăng thêm 3,4 triệu thùng, trong khi giới phân tích chỉ dự báo tăng 58.000 thùng. Tồn kho xăng cũng tăng 5,2 triệu thùng, cao hơn ba lần so với dự báo.

Tại thị trường thành phẩm, bình quân giá thế giới giữa hai kỳ điều hành ngày 12/11 và 19/11 đều ghi nhận xu hướng đi xuống. Giá xăng RON 95 giảm 2,65%, xuống 103,2 USD/thùng; dầu diesel giảm 2,33%, còn 148,7 USD/thùng. Dầu mazut giảm mạnh nhất với mức 5,81%, xuống 584,5 USD/tấn.

Tính từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã trải qua 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp. Với dầu diesel, mặt hàng này có một kỳ giữ nguyên và 4 kỳ giảm giá. So với cuối tháng 10, mỗi lít xăng E10 hiện thấp hơn 6.630 đồng, trong khi dầu diesel giảm khoảng 3.900 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành ngày 19/11, cơ quan quản lý quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập là 200 đồng/lít đối với các loại xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Đồng thời, liên Bộ dừng chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng.

Một thay đổi khác liên quan đến thị trường xăng dầu là chính sách thuế. Từ đầu tháng 11, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về mức 0% đến hết tháng 3/2027. Chính sách này dự kiến khiến ngân sách Nhà nước giảm thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, với nhiều đề xuất thay đổi cơ chế quản lý thị trường. Đáng chú ý, doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết định giá bán theo công thức do Nhà nước quy định, thay cho cơ chế điều hành giá định kỳ như hiện nay.

Dự thảo cũng đề xuất giới hạn hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân phân phối, chỉ cho phép thực hiện khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc tình huống khẩn cấp. Các doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất chấm dứt việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu kể từ khi nghị định mới có hiệu lực. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong lộ trình thay đổi phương thức quản lý và điều hành thị trường xăng dầu thời gian tới.