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Nằm bên bờ vịnh Phần Lan, tại thành phố St. Petersburg, Lakhta Center là một trong những công trình kiến trúc nổi bật của Nga. Với chiều cao 462 m, tòa tháp hiện giữ vị trí tòa nhà cao nhất châu Âu, đồng thời là một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới.

Công trình được thiết kế làm trụ sở của tập đoàn năng lượng Gazprom, trong một khu phức hợp đa chức năng gồm văn phòng, khu vực công cộng, trung tâm hội nghị và các hạng mục phụ trợ.

Dự án khởi công năm 2012 và đạt chiều cao thiết kế cuối cùng vào năm 2018. Quá trình xây dựng đặt ra nhiều thách thức do vị trí ven biển có nền đất thiếu ổn định, mực nước ngầm cao, gió mạnh và mùa đông khắc nghiệt. Nhiệt độ tại khu vực này có thời điểm xuống dưới -20 độ C.

Hệ thống móng gồm 264 cọc khoan nhồi

Một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý của Lakhta Center là hệ thống móng được thiết kế để xử lý điều kiện địa chất phức tạp tại khu vực ven vịnh Phần Lan.

Theo thông tin từ dự án, các kỹ sư đã sử dụng 264 cọc khoan nhồi, mỗi cọc có đường kính khoảng 2 m, nhằm truyền tải trọng của tòa nhà xuống những lớp đất có khả năng chịu lực tốt hơn.

Phía trên hệ thống cọc là kết cấu móng dạng hộp, gồm các bản bê tông dày và hệ thống tường bê tông bố trí theo hướng xuyên tâm. Bộ phận này có nhiệm vụ phân phối tải trọng từ lõi trung tâm và các cột chính của tòa nhà xuống nền móng.

Tháng 3/2015, quá trình đổ bê tông bản móng dưới của công trình được Guinness World Records ghi nhận với khối lượng 19.624 m³ bê tông được đổ liên tục trong 49 giờ.

Đây là một trong những đợt đổ bê tông liên tục có quy mô lớn, cho thấy khối lượng và mức độ phức tạp của công tác thi công phần móng.

Thiết kế xoắn gần 90 độ đòi hỏi độ chính xác cao

Điểm đặc trưng trong kiến trúc Lakhta Center là kết cấu xoắn liên tục gần 90 độ từ chân lên đỉnh. Hình dáng này khiến tòa tháp có diện mạo tương tự ngọn lửa hoặc cánh buồm.

Để tạo nên hình dạng trên, mỗi tầng được thiết kế với độ xoay nhất định so với tầng bên dưới. Điều này khiến nhiều cấu kiện kim loại phải được chế tạo riêng theo từng vị trí, không thể tùy ý thay thế giữa các tầng.

Về kết cấu chịu lực, tòa nhà sử dụng lõi trung tâm bằng bê tông cốt thép làm trục đỡ chính. Các cột kết hợp thép và bê tông hỗ trợ chịu tải trọng thẳng đứng, đồng thời tăng khả năng chống lại lực gió.

Quá trình lắp dựng sử dụng hàng chục nghìn tấn thép, hệ thống cần cẩu cỡ lớn và các thiết bị đo đạc để theo dõi liên tục độ thẳng đứng, vị trí và độ chính xác của kết cấu.

Việc kiểm soát sai lệch đặc biệt quan trọng đối với một tòa nhà cao 462 m có hình dạng xoắn. Những sai số nhỏ ở các tầng phía dưới có thể tích lũy và tạo ra độ lệch lớn hơn tại phần đỉnh.

16.500 tấm kính bao phủ mặt ngoài

Mặt ngoài Lakhta Center được bao phủ bởi khoảng 16.500 tấm kính. Các mô-đun kính được thiết kế và điều chỉnh theo kết cấu nhôm để phù hợp với đường cong liên tục hình thành từ thiết kế xoắn của tòa nhà.

Thay vì chỉ sử dụng kính uốn cong theo phương pháp truyền thống, dự án áp dụng các mô-đun kính được gia công phù hợp với từng vị trí trên mặt đứng. Giải pháp này giúp duy trì tính liên tục của bề mặt bên ngoài.

Hệ thống mặt dựng cũng được thiết kế nhằm hạn chế thất thoát nhiệt vào mùa đông, giảm hấp thụ nhiệt trong mùa hè và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Lakhta Center được cấp chứng nhận LEED Platinum, cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá công trình xanh LEED. Chứng nhận này ghi nhận các giải pháp liên quan đến hiệu quả năng lượng, quản lý tài nguyên và vận hành công trình.

Ở phần đỉnh, tòa tháp tiếp tục duy trì hình dạng xoắn và kết thúc bằng một chóp kim loại, đưa chiều cao tổng thể lên 462 m. Một phần kết cấu bao che tại đây sử dụng lưới kim loại nhằm giảm trọng lượng, hạn chế tải trọng do gió và giảm tích tụ băng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Khu vực trên cùng còn bố trí các hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành tòa nhà, bao gồm thông gió, thông tin liên lạc và thiết bị quan trắc khí tượng.