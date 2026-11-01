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Một tòa nhà chọc trời dự kiến cao 400 m tại thành phố Balneário Camboriú (Brazil) vừa lập kỷ lục quốc gia về thử nghiệm tải trọng móng, khi một cọc khoan xoắn liên tục chịu được tải trọng 2.107 tấn. Kết quả vượt qua mức 2.000 tấn từng được ghi nhận tại dự án Tháp Senna, tiếp tục thu hút sự chú ý vào cuộc đua phát triển các công trình siêu cao tầng tại thành phố này.

Theo NSC Total, dự án do doanh nghiệp Lotisa phát triển đã thực hiện thử nghiệm tải trọng móng với mức tải 2.107 tấn trên một cọc khoan xoắn liên tục (CFA) duy nhất. Đây là mức tải lớn nhất từng được ghi nhận trong một thử nghiệm loại này tại Brazil.

Thử nghiệm được tiến hành tại khu vực trung tâm thành phố Balneário Camboriú vào tháng 7/2026, trong giai đoạn nghiên cứu địa kỹ thuật trước khi dự án chính thức triển khai. Đơn vị thực hiện là Solugeot, doanh nghiệp chuyên về khảo sát và giải pháp địa kỹ thuật.

Kết quả này vượt qua kỷ lục 2.000 tấn trước đó tại dự án Tháp Senna, cũng nằm ở Balneário Camboriú. Cả hai công trình đều đang thu hút sự chú ý bởi quy mô và những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt liên quan đến nền móng.

Thử nghiệm tải trọng 2.107 tấn trên một cọc móng

Cọc khoan xoắn liên tục (Continuous Flight Auger – CFA) là phương pháp thi công móng sử dụng mũi khoan dạng xoắn để tạo lỗ trong lòng đất. Khi đạt đến độ sâu thiết kế, bê tông được bơm vào trong lúc thiết bị khoan được rút dần lên. Sau đó, lồng thép được đưa vào để hình thành cọc bê tông cốt thép.

Phương pháp này cho phép thi công cọc mà không cần rút thiết bị khoan ra trước khi bơm bê tông, đồng thời hạn chế sự xáo trộn của đất xung quanh so với một số phương pháp thi công khác.

Thử nghiệm tải trọng tĩnh được thực hiện nhằm đánh giá khả năng chịu lực và mức độ biến dạng của cọc dưới tác động của tải trọng lớn. Những dữ liệu thu được giúp các kỹ sư xác định đặc tính nền đất, kiểm chứng phương án móng và tính toán khả năng truyền tải trọng từ công trình xuống các lớp đất bên dưới.

Đối với những tòa nhà cao hàng trăm mét, đây là bước nghiên cứu quan trọng. Công trình càng cao, tải trọng tác động lên hệ móng càng lớn, trong khi các yếu tố như điều kiện địa chất, gió và chuyển động của kết cấu cũng đặt ra những yêu cầu phức tạp hơn.

Đáng chú ý, việc một cọc chịu được tải trọng thử nghiệm 2.107 tấn không đồng nghĩa toàn bộ hệ móng của tòa nhà đã hoàn thành hay công trình đã bắt đầu xây dựng. Đây là kết quả của một thử nghiệm kỹ thuật riêng lẻ, phục vụ quá trình nghiên cứu và thiết kế nền móng.

Cuộc đua xây dựng những tòa tháp cao nhất Brazil

Balneário Camboriú, thành phố ven biển thuộc bang Santa Catarina, đang trở thành một trong những thị trường bất động sản nổi bật tại Brazil nhờ sự xuất hiện của hàng loạt dự án nhà ở cao tầng.

Trong đó, Tháp Senna là một dự án đáng chú ý với chiều cao dự kiến hơn 500 m, vượt đáng kể quy mô của tòa tháp Lotisa. Công trình này từng ghi nhận kết quả thử nghiệm tải trọng móng 2.000 tấn, trước khi bị vượt qua bởi kỷ lục mới 2.107 tấn.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Lotisa, kết quả thử nghiệm của dự án mới còn được so sánh với các thử nghiệm móng tại Burj Khalifa ở Dubai – tòa nhà hiện giữ kỷ lục cao nhất thế giới. Tuy nhiên, sự so sánh này tập trung vào kết quả thử nghiệm địa kỹ thuật, không đồng nghĩa tòa nhà tại Brazil có quy mô hay chiều cao vượt công trình ở UAE.

Việc liên tiếp xuất hiện những dự án cao hàng trăm mét cho thấy tham vọng phát triển bất động sản siêu cao tầng tại Balneário Camboriú. Bên cạnh cuộc cạnh tranh về chiều cao và giá trị thương mại, các công trình này còn đặt ra những yêu cầu ngày càng lớn đối với năng lực thiết kế kết cấu, khảo sát địa chất và công nghệ thi công nền móng.

Với dự án Lotisa, kỷ lục thử tải 2.107 tấn là một dấu mốc kỹ thuật đáng chú ý trong giai đoạn chuẩn bị, dù công trình vẫn cần trải qua các bước hoàn thiện thiết kế và thủ tục trước khi triển khai xây dựng.