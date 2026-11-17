Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng smartphone cao cấp Xiaomi 18 Pro Series tại Việt Nam, gồm hai phiên bản Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max. Điểm nhấn của thế hệ sản phẩm mới nằm ở màn hình phụ tích hợp AI phía sau, hệ thống camera kép Leica có cùng độ phân giải 200MP và nền tảng vi xử lý Snapdragon thế hệ mới trên tiến trình 2nm.

Đáng chú ý, Xiaomi tiếp tục mở rộng khả năng sử dụng màn hình phụ ở mặt lưng. Thay vì chỉ đóng vai trò hiển thị thông báo hoặc thông tin cơ bản, màn hình này được phát triển thành một không gian tương tác, phục vụ chụp ảnh, sáng tạo nội dung và sử dụng các tính năng AI.

Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình phụ kích thước 2,9 inch, trong khi phiên bản Xiaomi 18 Pro có màn hình 2,7 inch. Cả hai sử dụng tấm nền M11 LTPO AMOLED tùy chỉnh, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và tính năng Always-on Display.

Màn hình phụ cho phép người dùng tận dụng camera chính và camera telephoto để chụp selfie hoặc quay vlog, đồng thời xem trước khung hình để điều chỉnh góc chụp, bố cục và biểu cảm. Khi chụp ảnh nhóm từ ba người trở lên, thiết bị có thể tự động chuyển sang camera góc siêu rộng để ghi lại đầy đủ các thành viên.

Ngoài ra, màn hình này còn hỗ trợ hiển thị cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn, chỉ dẫn điều hướng và các thông tin cần thiết. Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện bằng đồng hồ, hình nền động, hiệu ứng thú cưng hoặc ghim văn bản và hình ảnh.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tương tác với AI. Thông qua GenAI Apps, người dùng có thể tạo những ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần kiến thức lập trình. Xiaomi cho biết màn hình phụ cũng hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp qua hai màn hình, nhắc chữ khi quay vlog và tương tác với trợ lý Gemini Live trên các phiên bản được hỗ trợ.

Camera kép Leica 200MP, chip Snapdragon tiến trình 2nm

Về nhiếp ảnh, Xiaomi 18 Pro Series được trang bị hệ thống camera kép Leica 200MP, bao gồm camera chính và camera telephoto tiềm vọng. Đây là cấu hình đáng chú ý khi cả hai camera đều sử dụng cảm biến độ phân giải cao, thay vì chỉ tập trung vào camera chính như nhiều smartphone trên thị trường.

Camera chính Leica 200MP có cảm biến kích thước 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS. Cả hai phiên bản đều sử dụng ống kính Leica Summilux và thiết kế quang học Leica UltraPure.

Tuy nhiên, Xiaomi 18 Pro Max có một lợi thế riêng khi được trang bị cảm biến Light Fusion 960L tích hợp công nghệ LOFIC HDR, với dải tương phản động lên đến 16,2EV. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro sử dụng cảm biến Light Fusion 960.

Camera telephoto tiềm vọng Leica 200MP có cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm và zoom quang học 3,2x. Công nghệ In-Sensor Zoom hỗ trợ các mức tiêu cự tương đương 150mm và 300mm, trong khi khả năng lấy nét ở khoảng cách 12cm giúp thiết bị chụp ảnh macro.

Bên cạnh đó, bộ đôi có camera góc siêu rộng Leica 50MP, hỗ trợ quay video 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision và định dạng Log 10-bit.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro Series sử dụng nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series trên tiến trình 2nm của TSMC. Phiên bản Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Theo công bố từ Qualcomm, chip trên Xiaomi 18 Pro Max cải thiện hiệu năng CPU 13%, GPU 44% và NPU 35% so với thế hệ tiền nhiệm. Với Xiaomi 18 Pro, mức cải thiện tương ứng là 10% đối với CPU và 35% đối với GPU.

Dung lượng pin cũng là một trong những điểm khác biệt giữa hai phiên bản. Xiaomi 18 Pro Max sở hữu pin Silicon-Carbon 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W, trong khi Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh và sạc nhanh 90W. Cả hai đều hỗ trợ sạc không dây 50W.

Màn hình HyperRGB 2.0, giá bán cao nhất gần 48 triệu đồng

Ở mặt trước, Xiaomi 18 Pro sở hữu màn hình chính 6,4 inch, hướng đến người dùng thích thiết kế nhỏ gọn. Phiên bản Pro Max có màn hình lớn hơn, kích thước 6,9 inch. Cả hai sử dụng tấm nền OLED M11 tích hợp công nghệ HyperRGB 2.0, độ phân giải 1.5K, độ sâu màu 12-bit, tần số quét LTPO 1-120Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit.

Bộ đôi được cài sẵn hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4, tích hợp các tiện ích Xiaomi HyperAI, Google Gemini và Circle to Search. Những trang bị khác gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, âm thanh stereo và khả năng kháng bụi, nước IP68.

Xiaomi 18 Pro Series có bốn lựa chọn màu sắc gồm Đen, Trắng, Xanh Thiên Hà và Đỏ Velvet. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá bán chính thức từ 39,99 triệu đồng và cao nhất 47,99 triệu đồng, tùy phiên bản bộ nhớ.

Bảng giá Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại Việt Nam

Phiên bản Giá chính thức (triệu đồng) Giá khuyến mại đặt trước (triệu đồng) 18 Pro 12 GB + 256 GB 39.99 33.99 18 Pro 12 GB + 512 GB 44.99 38.99 18 Pro Max 12 GB + 256 GB 43.99 37.99 18 Pro Max 12 GB + 512 GB 47.99 41.99

Theo kế hoạch, Xiaomi 18 Pro Series bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 17/11 đến hết ngày 3/12/2026 và chính thức mở bán từ ngày 4/12/2026.

Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng được giảm trực tiếp 6 triệu đồng, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% và ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng. Từ ngày 4/12 đến hết ngày 31/12/2026, mức giảm trực tiếp là 4 triệu đồng, cùng các ưu đãi trả góp và thu cũ đổi mới.



