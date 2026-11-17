Một doanh nghiệp khai khoáng Australia vừa công bố kết quả khoan thăm dò tại dự án vàng Bridge Creek, với một đoạn quặng dài 1 m có hàm lượng vàng lên tới 425,2 g/t, bắt đầu từ độ sâu 16 m. Đây là kết quả có hàm lượng vàng cao nhất từng được ghi nhận tại dự án này, mở ra triển vọng mở rộng khu vực khoáng hóa.

Theo thông báo ngày 10/11/2026, Far Northern Resources cho biết lỗ khoan kim cương FNRBCDD004 tại khu vực phía tây bắc mỏ Bridge Creek Central ghi nhận đoạn quặng dài 4 m, có hàm lượng vàng trung bình 110,06 g/t, bắt đầu từ độ sâu 16 m. Đáng chú ý, bên trong đoạn này có 1 m quặng đạt hàm lượng 425,2 g/t vàng.

Kết quả trên được doanh nghiệp đánh giá là giao cắt khoáng hóa có hàm lượng cao nhất từng ghi nhận tại Bridge Creek nếu xét theo chỉ số gram-mét, đạt 440. Chỉ số này được tính bằng cách nhân chiều dài đoạn quặng với hàm lượng vàng trung bình.

Ngoài đoạn quặng đặc biệt kể trên, lỗ khoan còn ghi nhận một đoạn dài 2 m có hàm lượng vàng 14,14 g/t, bắt đầu từ độ sâu 11 m. Theo Far Northern Resources, khu vực phát hiện nằm ở rìa phía tây bắc của thân quặng trung tâm, nơi hoạt động khoan thăm dò về phía tây trước đây còn hạn chế.

Một kết quả khác cũng đáng chú ý đến từ lỗ khoan FNRBCDD006, xuyên qua khu vực lõi của mỏ Bridge Creek Central. Lỗ khoan này ghi nhận 60 m liên tục có vàng, với hàm lượng trung bình 2 g/t, bắt đầu từ độ sâu 53 m. Bên trong có đoạn dài 7 m đạt 4,13 g/t và một mét quặng đạt tới 16,41 g/t.

Bridge Creek nằm tại Lãnh thổ Bắc Australia, cách thành phố Darwin khoảng 135 km về phía nam và cách mỏ Cosmo Howley khoảng 15 km về phía tây bắc (đã khai thác hơn 1 triệu ounce vàng). Đây là một trong những dự án vàng trọng điểm của Far Northern Resources tại khu vực.

Theo ước tính tài nguyên khoáng sản cập nhật tháng 6/2026, Bridge Creek hiện có khoảng 93.000 ounce vàng, gồm 76.000 ounce tại khu vực Central và 17.000 ounce tại khu vực South. Nếu tính cả dự án vàng Ios, doanh nghiệp sở hữu tổng cộng khoảng 117.000 ounce vàng tài nguyên tại Lãnh thổ Bắc Australia.

Far Northern Resources cho biết kết quả từ chương trình khoan kim cương gồm 6 lỗ, với tổng chiều dài 584,3 m, sẽ được sử dụng để cập nhật ước tính tài nguyên của Bridge Creek. Doanh nghiệp dự kiến công bố kết quả cập nhật trong quý I/2027.

Đáng chú ý, khu vực phát hiện đoạn quặng có hàm lượng 425,2 g/t vẫn chưa được khoan kiểm tra đầy đủ. Far Northern Resources dự kiến tiếp tục khoan về phía tây bắc, đồng thời kiểm tra khả năng thân quặng kéo dài theo phương và xuống sâu hơn. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phân tích lại mẫu có hàm lượng vàng cao bằng phương pháp nung mẫu sàng lọc nhằm kiểm tra kết quả.

Sau chương trình khoan bổ sung và các thử nghiệm luyện kim, công ty dự kiến thực hiện nghiên cứu tiền khả thi sơ bộ (Scoping Study) trong quý II–III/2027 để đánh giá những phương án phát triển dự án. Dù kết quả khoan mới cho thấy triển vọng đáng chú ý, Bridge Creek vẫn đang trong giai đoạn thăm dò và đánh giá tài nguyên, chưa phải một mỏ đã xác định trữ lượng khai thác thương mại.