Khoan thăm dò vào lòng đất, phát hiện mạch vàng kéo dài 11 mét, cách 6 km là mỏ chứa 400.000 ounce vàng

Công ty Gateway Mining vừa phát hiện các đoạn quặng vàng có hàm lượng cao tại độ sâu nông ở khu vực Celia South, thuộc dự án vàng Yandal rộng 1.780 km² tại Tây Australia.

Theo Gateway Mining, phát hiện mới nằm cách thành phố Wiluna khoảng 85 km về phía đông bắc, đồng thời cách khu khai thác vàng Horse Well hiện hữu của công ty khoảng 6 km về phía nam.

Kết quả đáng chú ý nhất đến từ chương trình khoan thăm dò gần đây, với một đoạn quặng dài 11 mét chứa trung bình 4,5 gam vàng/tấn, bắt đầu ở độ sâu 89 mét dưới mặt đất.

Một lỗ khoan khác ghi nhận đoạn quặng dài 22 mét, có hàm lượng vàng trung bình 1,1 gam/tấn ở độ sâu 94 mét. Trong đó, riêng đoạn dài 4 mét đạt hàm lượng 3,7 gam/tấn.

Ngoài ra, hoạt động thăm dò còn phát hiện một số đoạn quặng vàng khác, bao gồm 1 mét có hàm lượng 6,4 gam/tấn ở độ sâu 149 mét và 2 mét đạt 2,5 gam/tấn ở độ sâu 116 mét.

Theo doanh nghiệp, những kết quả này tiếp nối các phát hiện trước đó bằng phương pháp khoan nông, từng ghi nhận đoạn quặng dài 10 mét với hàm lượng 2,2 gam vàng/tấn và đoạn dài 16 mét đạt 1 gam/tấn.

Đáng chú ý, dữ liệu từ các lỗ khoan mới cho thấy vàng không chỉ xuất hiện ở một điểm riêng lẻ mà có xu hướng kéo dài theo một cấu trúc địa chất dốc về phía nam. Hệ thống quặng hiện vẫn chưa được xác định hết giới hạn theo chiều sâu và chiều dài.

Gateway Mining nhận định các kết quả bước đầu cho thấy Celia South có thể sở hữu nhiều mạch vàng riêng biệt, trong đó một số khu vực có hàm lượng kim loại cao. Đây cũng là dạng cấu trúc thường gặp tại các mỏ vàng trong khu vực Yandal.

Celia South nằm trên đới đứt gãy Celia, một cấu trúc địa chất lớn chạy qua khu vực khai thác vàng phía đông Tây Australia, được biết đến với tiềm năng chứa nhiều mỏ vàng.

Theo Gateway Mining, hành lang địa chất này kéo dài hơn 13 km về phía nam khu vực phát hiện mới và bao gồm một phần đáng kể tài nguyên vàng của doanh nghiệp, ước tính hơn 400.000 ounce. Phát hiện Celia South mới nhất nằm trên cùng một cấu trúc chứa vàng, chỉ cách khu khai thác vàng đã được thiết lập 6 km về phía nam.

Đáng chú ý, Celia South không phải mục tiêu thăm dò duy nhất dọc theo cấu trúc địa chất này. Cách khu vực phát hiện mới khoảng 2,5 km về phía nam là Cowza, nơi một giàn khoan kim cương vừa hoàn thành lỗ khoan đầu tiên.

Xa hơn về phía nam, dải khoáng hóa vàng kéo dài khoảng 7 km còn bao gồm mục tiêu Ward. Các nhà địa chất của Gateway cho rằng những đặc điểm về cấu trúc và thành phần đá tại đây có thể tạo điều kiện hình thành thêm nhiều điểm tập trung vàng.

Ông Richard Pugh, Giám đốc điều hành Gateway Mining, cho biết kết quả mới là bước tiến quan trọng trong quá trình tìm hiểu hệ thống vàng Celia South. Từ những đoạn quặng hàm lượng cao được phát hiện ở độ sâu nông ban đầu, doanh nghiệp hiện đã xác định được một hệ thống vàng có quy mô lớn hơn và vẫn còn khả năng mở rộng.

Phát hiện của Gateway Mining diễn ra trong bối cảnh ngành khai thác vàng tại Tây Australia đang phát triển mạnh.

Theo số liệu được công bố trong tài liệu, chi tiêu cho hoạt động thăm dò khoáng sản tại bang này đạt mức kỷ lục 2,98 tỷ AUD trong năm tài chính 2025-2026. Trong đó, riêng lĩnh vực vàng chiếm khoảng 1,57 tỷ AUD.

Doanh thu bán vàng của Tây Australia cũng đạt khoảng 42 tỷ AUD trong cùng kỳ, với sản lượng 6,8 triệu ounce. Con số này tăng đáng kể so với mức doanh thu 29 tỷ AUD của năm tài chính trước đó.

Giá vàng duy trì ở mức cao cùng xu hướng các doanh nghiệp khai khoáng lớn tìm kiếm, mua lại những mỏ có khả năng khai thác lâu dài đang thúc đẩy hoạt động thăm dò tại khu vực. Trong bối cảnh đó, những phát hiện mới như Celia South được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn tài nguyên và gia tăng giá trị cho các dự án khai thác vàng hiện hữu tại Tây Australia.