Đổ 10.250 m³ bê tông liên tục 35 giờ

Tháng 1/2025, nhà thầu tại Singapore hoàn thành đợt đổ 10.250 m³ bê tông để thi công móng bè cho tòa nhà The Skywaters tại số 8 Shenton Way. Khối móng có chiều dày 5 m, nằm dưới công trình cao 305 m với 63 tầng.

Đợt đổ bê tông kéo dài liên tục 35 giờ, với 15 xe trộn bê tông được huy động. Trong suốt thời gian này, cứ 2 phút lại có một chuyến xe chở bê tông đến công trường. Pan-United Concrete, công ty con của Pan-United Corporation, đảm nhận cung cấp bê tông, phối hợp với nhà thầu chính China Harbour Engineering Company - chi nhánh Singapore.

Khối móng bè là kết cấu bê tông cốt thép có diện tích lớn nhất, giúp phân phối tải trọng từ tòa nhà xuống nền đất. Với một công trình cao hàng trăm mét, việc cung cấp bê tông liên tục trong thời gian dài đòi hỏi nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, vận chuyển và tiến độ thi công.

Để duy trì nhịp độ này, đơn vị cung cấp bê tông sử dụng hệ thống AiR Digital tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Nền tảng này tối ưu hoạt động của đội xe, tự động bổ sung nguyên liệu cho các trạm trộn và điều phối xe di chuyển giữa nhà máy với công trường. Hệ thống cũng hỗ trợ tổ chức hàng xe chờ để bê tông được giao liên tục, hạn chế gián đoạn trong quá trình đổ móng.

Sử dụng bê tông siêu cường độ và công nghệ giữ CO₂ trong vật liệu

The Skywaters là dự án đầu tiên tại Singapore sử dụng bê tông siêu cường độ Grade 105 PanU Super High-Strength. Loại bê tông này có độ bền cao, giúp giảm lượng bê tông và cốt thép cần thiết cho kết cấu móng bè.

Công trình đồng thời sử dụng PanU Cool, dòng bê tông được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ và có độ linh động cao. Đặc tính này hỗ trợ quá trình thi công những khối bê tông có kích thước lớn, nơi việc đưa hỗn hợp vào các vị trí trong kết cấu cần được thực hiện thuận lợi.

Một vật liệu khác được đưa vào dự án là PanU CMC+. Công nghệ này sử dụng quá trình khoáng hóa để giữ lại CO₂ phát sinh từ chất thải công nghiệp bên trong bê tông. Giải pháp hướng tới giảm lượng phát thải carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng.

Như vậy, ngoài việc tổ chức một đợt đổ bê tông quy mô lớn, dự án còn kết hợp bê tông cường độ cao, bê tông kiểm soát nhiệt và vật liệu có khả năng lưu giữ CO₂. Đây là những giải pháp được áp dụng trong quá trình xây dựng tòa nhà.

Tòa nhà 305 m, tổng diện tích sàn gần 148.000 m²

The Skywaters nằm tại số 8 Shenton Way, khu trung tâm thương mại của Singapore. Khu đất trước đây là vị trí của tòa nhà AXA Tower. Dự án được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm căn hộ, văn phòng, khu bán lẻ và khách sạn.

Công trình có chiều cao thiết kế 305 m, gồm 63 tầng, diện tích khu đất khoảng 10.984 m² và tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 148.000 m². Khi hoàn thành vào năm 2028, tòa nhà dự kiến trở thành công trình cao nhất Singapore, vượt Guoco Tower hiện cao 290 m.

Đây là tòa nhà đầu tiên của Singapore vượt ngưỡng 300 m.

The Skywaters cũng sẽ là tòa nhà đầu tiên tại Singapore vượt ngưỡng 300 m, được xếp vào nhóm siêu cao tầng theo cách phân loại của cơ quan quy hoạch nước này.

Dự án do liên danh đứng đầu bởi Perennial Holdings phát triển, với thiết kế của công ty kiến trúc Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Công trình nằm tại khu vực giao giữa trung tâm thương mại, Marina Bay và khu Tanjong Pagar. Tổ hợp được thiết kế để kết nối các chức năng làm việc, lưu trú, mua sắm và sinh hoạt trong cùng một địa điểm.

Ngoài chiều cao và quy mô xây dựng, dự án còn đặt mục tiêu tăng diện tích không gian xanh. Theo thông tin từ chủ đầu tư, công trình sẽ có hơn 10.000 m² không gian cây xanh ngoài trời, gồm các khu vườn và sân hiên trên cao.

Khi hoàn thành, The Skywaters sẽ bổ sung một công trình siêu cao tầng vào đường chân trời Singapore, đồng thời trở thành dự án tiêu biểu cho việc ứng dụng vật liệu bê tông cường độ cao và công nghệ giảm phát thải trong xây dựng.