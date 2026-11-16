Mitsubishi Attrage tiếp tục xả kho giảm sâu tới 105 triệu đồng, bản cao cấp thực tế chỉ ngang xe hạng A tiêu chuẩn

Mitsubishi Attrage giảm tới 105 triệu đồng

Một đại lý Mitsubishi khu vực phía Nam đang chào bán Mitsubishi Attrage CVT Premium sản xuất năm 2025 với mức giảm tiền mặt lên tới 105 triệu đồng. So với giá niêm yết 490 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu sedan hạng B này chỉ còn 385 triệu đồng.

Xe VIN 2025 được giảm giá sâu thêm khi chỉ còn hơn một tháng nữa là bước sang năm mới. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ đại lý, chương trình ưu đãi trên chỉ áp dụng cho 2 chiếc Attrage CVT Premium VIN 2025 cuối cùng còn trong kho. Do đó, mức giá 385 triệu đồng không áp dụng đại trà cho toàn bộ xe Attrage đang được phân phối trên thị trường.

Đây là mức giảm sâu hơn đáng kể so với những chương trình từng được ghi nhận trước đó. Cuối tháng 10, một đại lý tại miền Tây chào bán Attrage CVT Premium VIN 2025 với giá 400 triệu đồng, tương đương mức giảm 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức giá 385 triệu đồng đưa Attrage CVT Premium về ngang nhóm xe hạng A phiên bản tiêu chuẩn. Chẳng hạn, Hyundai Grand i10 hatchback hiện có giá niêm yết từ 360 triệu đồng, trong khi bản sedan khởi điểm từ 380 triệu đồng. Như vậy, người mua chỉ cần chi thêm khoảng 5 triệu đồng so với Grand i10 sedan tiêu chuẩn để sở hữu phiên bản cao cấp nhất của một mẫu xe cỡ B.

Dù vậy, đây vẫn là chương trình riêng dành cho xe tồn kho tại một đại lý. Việc xe mang VIN 2025 cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc, đặc biệt về thời gian lưu kho và giá trị bán lại trong tương lai.

Mitsubishi Attrage bản cao cấp có gì?

Mitsubishi Attrage hiện được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản MT và CVT Premium, giá niêm yết lần lượt 380 triệu và 490 triệu đồng. Mẫu sedan hạng B này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Mặc dù Mitsubishi Attrage được giảm giá sâu, nhưng các đối thủ cũng không đứng ngoài cuộc. Chẳng hạn, Skoda Slavia mác xe châu Âu nay có giá thực tế cũng chỉ từ 380 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Ở phiên bản CVT Premium, xe sở hữu đèn pha Bi-LED, đèn hậu LED, mâm hợp kim 15 inch hai tông màu và gương chiếu hậu chỉnh, gập điện. Khoang nội thất có ghế bọc da, điều hòa tự động, nút bấm khởi động, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Một số trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống kiểm soát hành trình, đèn pha và gạt mưa tự động, camera lùi, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Mitsubishi Attrage sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.2L, 3 xi-lanh, sản sinh công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Phiên bản CVT Premium đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Với mức giá thực tế 385 triệu đồng và nằm ở nhóm xe hạng B, Attrage CVT Premium có lợi thế về trang bị và không gian so với nhiều mẫu xe hạng A phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có những hạn chế như động cơ dung tích nhỏ, thiết kế đã nhiều năm chưa có thay đổi lớn và thiếu các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến.

Việc tiếp tục giảm sâu cho thấy áp lực giải phóng hàng tồn đối với Mitsubishi Attrage khi năm 2026 sắp kết thúc. Với người mua ưu tiên chi phí ban đầu, không gian sử dụng và các trang bị tiện nghi, mức giá mới có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.