Honda SH 150i bản giới hạn HRC sắp bán tại Việt Nam

Chia sẻ với Tiền Phong, đơn vị nhập khẩu cho biết mẫu Honda SH Special Edition HRC 2026 đã về đến Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt chính thức và bàn giao cho khách đặt trước vào những tuần cuối của tháng 11.

Lô xe Honda SH bản đặc biệt HRC 2026 đã về đến Việt Nam.

Honda SH Special Edition HRC 2026 là phiên bản đặc biệt dành cho thị trường châu Âu. Xe sản xuất tại nhà máy của Honda ở Italy, và ra mắt lần đầu vào tháng 3 năm nay.

So với bản tiêu chuẩn, dòng xe tay ga Honda SH bản HRC sở hữu bộ tem “Tricolour” ba màu trắng, đỏ và xanh lam. Đây là phối màu đặc trưng của đội đua HRC, cũng từng xuất hiện trên nhiều mẫu mô tô của Honda như CBR1000RR-R Fireblade.

Honda SH Special Edition HRC chỉ sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu, gồm 200 chiếc SH 125i và 300 chiếc SH 150i. Số thứ tự trên mặt nạ được đồng bộ với chi tiết nhận diện trên mâm hợp kim nhôm.

Ngoài ra, mỗi xe còn đi kèm mũ bảo hiểm phối màu HRC với số thứ tự tương ứng, cùng thùng hành lý phía sau tích hợp khóa từ và chức năng mở khóa điện tử.

Theo đại diện đơn vị nhập khẩu, lô xe SH Special Edition HRC được đưa về nước thuộc phiên bản SH 150i. Xe sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 157cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Tại thị trường châu Âu, SH 150i được trang bị hệ thống đèn LED, màn hình điện tử TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync, cốp dưới yên dung tích 18 lít, phanh đĩa hai bánh, kết hợp chống bó cứng phanh ABS.

Nhà phân phối chưa công bố giá bán chính thức của mẫu SH 150i Special Limited Edition HRC tại Việt Nam. Đơn vị này cho biết đây là mẫu xe tay ga định hướng dành cho những người yêu thích dòng SH Italy, đề cao thiết kế khác biệt và giá trị sưu tầm.

Trước đó, trên thị trường từng xuất hiện nhiều mẫu Honda SH nhập khẩu từ Italy như Honda SH150i Sport Edition, Honda SH 125i/150i Vetro hay cả SH350i… có giá bán trên dưới 200 triệu đồng và được nhiều dân chơi săn đón.