Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy lau sàn hơi nước nóng 230°C vừa ra mắt tại Việt Nam, giá mở bán giảm tới gần 50%

| | Thị trường

Hai mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt mới của Tineco được trang bị công nghệ SuperSteam 3.0, sử dụng hơi nước nóng để xử lý dầu mỡ, vết bẩn lâu ngày và làm sạch sâu các đường ron gạch.

Hai mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt mới của Tineco được trang bị công nghệ SuperSteam 3.0, sử dụng hơi nước nóng để xử lý dầu mỡ, vết bẩn lâu ngày và làm sạch sâu các đường ron gạch.

Tineco vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt Floor One S9 Artist SuperSteam và Floor One S7 SuperSteam. Điểm đáng chú ý của bộ đôi sản phẩm là công nghệ SuperSteam 3.0, cho phép tạo hơi nước ở nhiệt độ lên đến 230°C.

Theo công bố, công nghệ HyperSteam đưa nhiệt độ bộ gia nhiệt lên tối đa 230°C, sau đó phun hơi qua hệ thống 8 tia. Trong điều kiện thử nghiệm, luồng hơi nóng duy trì nhiệt độ khoảng 80–90°C khi tiếp xúc với mặt sàn.

Tineco cho biết hơi nước nhiệt độ cao giúp làm mềm và phân rã các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, nước sốt hay cặn bẩn khô lâu ngày. Đây cũng là điểm khác biệt so với phương pháp lau sàn bằng nước thông thường, vốn chủ yếu xử lý bụi bẩn trên bề mặt và có thể cần nhiều lần lau đối với những vết bẩn bám chặt.

Ngoài khả năng làm sạch, hơi nước nóng còn hỗ trợ hạn chế một số vi khuẩn và nấm mốc trên bề mặt sàn cứng trong điều kiện thử nghiệm.

Máy lau sàn hơi nước nóng 230°C vừa ra mắt tại Việt Nam, giá mở bán giảm tới gần 50% - Ảnh 1.
Máy lau sàn hơi nước nóng 230°C vừa ra mắt tại Việt Nam, giá mở bán giảm tới gần 50% - Ảnh 2.

Tineco Floor One S9 Artist Super Steam có giá mở bán 17,99 triệu đồng. 

Hai phiên bản hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau

Trong hai sản phẩm vừa ra mắt, Floor One S9 Artist SuperSteam là phiên bản cao cấp hơn, tập trung vào khả năng làm sạch toàn diện và các tính năng tự động hóa.

Máy có lực hút tối đa 30.000 Pa, kết hợp con lăn chà đảo chiều để xử lý bụi bẩn tại các đường ron gạch. Công nghệ DualBlock được thiết kế nhằm hạn chế tóc và lông thú cưng quấn vào con lăn, trong khi cảm biến iLoop tự nhận biết mức độ bẩn để điều chỉnh lực hút và lượng nước phù hợp.

Một trong những tính năng đáng chú ý là hệ thống FlashDry. Sau khi sử dụng, máy tự làm sạch con lăn và đường ống bằng hơi nước nóng, sau đó sấy khô bằng luồng khí nóng 110°C trong khoảng 5 phút. Sản phẩm còn có thanh khử mùi Anti-odor Stick, hỗ trợ trung hòa mùi từ nước bẩn.

Về khả năng vận hành, Floor One S9 Artist SuperSteam có thời lượng sử dụng tối đa 110 phút ở chế độ Yên tĩnh và 35 phút ở chế độ hơi nước theo công bố của nhà sản xuất. Máy cũng được trang bị công nghệ trợ lực SmoothDrive, hỗ trợ di chuyển linh hoạt quanh chân bàn, ghế và các khu vực có nhiều đồ nội thất.

Trong khi đó, Floor One S7 SuperSteam hướng đến nhu cầu dọn dẹp thường xuyên của các gia đình. Sản phẩm vẫn sử dụng công nghệ SuperSteam 3.0 với nhiệt độ hơi nước lên đến 230°C, lực hút tối đa 30.000 Pa và thiết kế chống rối DualBlock.

Máy lau sàn hơi nước nóng 230°C vừa ra mắt tại Việt Nam, giá mở bán giảm tới gần 50% - Ảnh 3.

Floor One S7 SuperSteam giá 13,99 triệu đồng. 

Máy có khả năng nằm phẳng 180 độ, chiều cao thân máy khoảng 13 cm, hỗ trợ làm sạch dưới gầm giường và sofa. Hệ thống tự làm sạch con lăn bằng hơi nước nóng và sấy khô trong 5 phút cũng được trang bị trên phiên bản này.

Theo Tineco, Floor One S7 SuperSteam có thời lượng hoạt động tối đa 110 phút ở chế độ Yên tĩnh, với công nghệ trợ lực SmoothDrive và cảm biến iLoop hỗ trợ quá trình lau dọn.

Giá mở bán từ 13,99 triệu đồng

Tại Việt Nam, hai mẫu máy mới được mở bán từ ngày 13/11/2026 với mức giá ưu đãi thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Cụ thể, Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam có giá niêm yết 34,99 triệu đồng, giá mở bán 17,99 triệu đồng. Trong khi đó, Floor One S7 SuperSteam có giá niêm yết 24,99 triệu đồng và giá mở bán 13,99 triệu đồng.

Cả hai sản phẩm đều đi kèm quà tặng là robot lau kính ECOVACS WINBOT mini 2, có giá trị được công bố là 3,99 triệu đồng.

Theo dữ liệu của GfK trong giai đoạn tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, chiếm 42,4% thị phần sản lượng và 43,8% thị phần doanh thu ngành hàng máy lau sàn khô ướt tại Việt Nam.

Tiêu Dao

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sang Lào, Campuchia trồng chuối, một tỷ phú Việt vừa 'chốt deal' 680.000 tấn: Được Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc bắt tay mua hàng, doanh thu xuất khẩu dự kiến gần 500 triệu USD

Sang Lào, Campuchia trồng chuối, một tỷ phú Việt vừa 'chốt deal' 680.000 tấn: Được Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc bắt tay mua hàng, doanh thu xuất khẩu dự kiến gần 500 triệu USD Nổi bật

Đắt hơn sầu riêng, một loại quả từ Mỹ ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Nhập khẩu tăng 160%, nước ta tiêu thụ tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Đắt hơn sầu riêng, một loại quả từ Mỹ ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Nhập khẩu tăng 160%, nước ta tiêu thụ tăng trưởng nhanh nhất châu Á Nổi bật

700 học sinh tranh tài tại cuộc thi robot quốc tế, đưa AI và tự động hóa vào trường học

700 học sinh tranh tài tại cuộc thi robot quốc tế, đưa AI và tự động hóa vào trường học

10:30 , 16/11/2026
“Tổng tài người Việt” sinh năm 1999, có nhà hơn 1.000 căn

“Tổng tài người Việt” sinh năm 1999, có nhà hơn 1.000 căn

10:04 , 16/11/2026
Không phải BĐS, vàng, coin hay chứng khoán, giới siêu giàu đang ồ ạt đổ tiền vào 3 lĩnh vực này

Không phải BĐS, vàng, coin hay chứng khoán, giới siêu giàu đang ồ ạt đổ tiền vào 3 lĩnh vực này

10:01 , 16/11/2026
Mazda CX-5 thế hệ mới không đạt doanh số như kỳ vọng: Hãng đổ lỗi do... giá xăng

Mazda CX-5 thế hệ mới không đạt doanh số như kỳ vọng: Hãng đổ lỗi do... giá xăng

09:10 , 16/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên