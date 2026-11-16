Máy lau sàn hơi nước nóng 230°C vừa ra mắt tại Việt Nam, giá mở bán giảm tới gần 50%

Hai mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt mới của Tineco được trang bị công nghệ SuperSteam 3.0, sử dụng hơi nước nóng để xử lý dầu mỡ, vết bẩn lâu ngày và làm sạch sâu các đường ron gạch.

Tineco vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt Floor One S9 Artist SuperSteam và Floor One S7 SuperSteam. Điểm đáng chú ý của bộ đôi sản phẩm là công nghệ SuperSteam 3.0, cho phép tạo hơi nước ở nhiệt độ lên đến 230°C.

Theo công bố, công nghệ HyperSteam đưa nhiệt độ bộ gia nhiệt lên tối đa 230°C, sau đó phun hơi qua hệ thống 8 tia. Trong điều kiện thử nghiệm, luồng hơi nóng duy trì nhiệt độ khoảng 80–90°C khi tiếp xúc với mặt sàn.

Tineco cho biết hơi nước nhiệt độ cao giúp làm mềm và phân rã các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, nước sốt hay cặn bẩn khô lâu ngày. Đây cũng là điểm khác biệt so với phương pháp lau sàn bằng nước thông thường, vốn chủ yếu xử lý bụi bẩn trên bề mặt và có thể cần nhiều lần lau đối với những vết bẩn bám chặt.

Ngoài khả năng làm sạch, hơi nước nóng còn hỗ trợ hạn chế một số vi khuẩn và nấm mốc trên bề mặt sàn cứng trong điều kiện thử nghiệm.

Tineco Floor One S9 Artist Super Steam có giá mở bán 17,99 triệu đồng.

Hai phiên bản hướng đến những nhu cầu sử dụng khác nhau

Trong hai sản phẩm vừa ra mắt, Floor One S9 Artist SuperSteam là phiên bản cao cấp hơn, tập trung vào khả năng làm sạch toàn diện và các tính năng tự động hóa.

Máy có lực hút tối đa 30.000 Pa, kết hợp con lăn chà đảo chiều để xử lý bụi bẩn tại các đường ron gạch. Công nghệ DualBlock được thiết kế nhằm hạn chế tóc và lông thú cưng quấn vào con lăn, trong khi cảm biến iLoop tự nhận biết mức độ bẩn để điều chỉnh lực hút và lượng nước phù hợp.

Một trong những tính năng đáng chú ý là hệ thống FlashDry. Sau khi sử dụng, máy tự làm sạch con lăn và đường ống bằng hơi nước nóng, sau đó sấy khô bằng luồng khí nóng 110°C trong khoảng 5 phút. Sản phẩm còn có thanh khử mùi Anti-odor Stick, hỗ trợ trung hòa mùi từ nước bẩn.

Về khả năng vận hành, Floor One S9 Artist SuperSteam có thời lượng sử dụng tối đa 110 phút ở chế độ Yên tĩnh và 35 phút ở chế độ hơi nước theo công bố của nhà sản xuất. Máy cũng được trang bị công nghệ trợ lực SmoothDrive, hỗ trợ di chuyển linh hoạt quanh chân bàn, ghế và các khu vực có nhiều đồ nội thất.

Trong khi đó, Floor One S7 SuperSteam hướng đến nhu cầu dọn dẹp thường xuyên của các gia đình. Sản phẩm vẫn sử dụng công nghệ SuperSteam 3.0 với nhiệt độ hơi nước lên đến 230°C, lực hút tối đa 30.000 Pa và thiết kế chống rối DualBlock.

Floor One S7 SuperSteam giá 13,99 triệu đồng.

Máy có khả năng nằm phẳng 180 độ, chiều cao thân máy khoảng 13 cm, hỗ trợ làm sạch dưới gầm giường và sofa. Hệ thống tự làm sạch con lăn bằng hơi nước nóng và sấy khô trong 5 phút cũng được trang bị trên phiên bản này.

Theo Tineco, Floor One S7 SuperSteam có thời lượng hoạt động tối đa 110 phút ở chế độ Yên tĩnh, với công nghệ trợ lực SmoothDrive và cảm biến iLoop hỗ trợ quá trình lau dọn.

Giá mở bán từ 13,99 triệu đồng

Tại Việt Nam, hai mẫu máy mới được mở bán từ ngày 13/11/2026 với mức giá ưu đãi thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Cụ thể, Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam có giá niêm yết 34,99 triệu đồng, giá mở bán 17,99 triệu đồng. Trong khi đó, Floor One S7 SuperSteam có giá niêm yết 24,99 triệu đồng và giá mở bán 13,99 triệu đồng.

Cả hai sản phẩm đều đi kèm quà tặng là robot lau kính ECOVACS WINBOT mini 2, có giá trị được công bố là 3,99 triệu đồng.

Theo dữ liệu của GfK trong giai đoạn tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, chiếm 42,4% thị phần sản lượng và 43,8% thị phần doanh thu ngành hàng máy lau sàn khô ướt tại Việt Nam.