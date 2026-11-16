700 học sinh tranh tài tại cuộc thi robot quốc tế, đưa AI và tự động hóa vào trường học

Ngày 15/11, Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 – khu vực miền Bắc diễn ra tại Trường THCS New School (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), quy tụ khoảng 700 học sinh đến từ gần 50 trường học.

Các đội tuyển tranh tài ở 4 bảng gồm Sơ cấp (Explorer), Trung cấp (Creator), Cao cấp (Innovator) và Ưu tú (Master), với chủ đề đô thị thông minh "Synapse City". Đây là sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) vào các nhiệm vụ lập trình, điều khiển robot và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Với chủ đề "Synapse City", các đội thi được đặt vào bối cảnh một thành phố tương lai đối mặt với vấn đề ô nhiễm. Nhiệm vụ của thí sinh là lập trình robot thực hiện các công việc như khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý và thu hồi những khối ô nhiễm về phòng thí nghiệm để phân tích.

Các đội trải qua hai vòng thi, từ tiếp nhận đề bài, xây dựng và kiểm thử chương trình đến vận hành robot trên sa bàn, sau đó xác nhận kết quả với tổ trọng tài. Trong thời gian giới hạn, thí sinh phải lựa chọn phương án lập trình, phát hiện và xử lý lỗi kỹ thuật, đồng thời phối hợp với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc thi sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse. Sự kết hợp giữa robot vật lý và môi trường mô phỏng giúp học sinh thử nghiệm thuật toán, kiểm tra chương trình và điều chỉnh phương án trước khi triển khai trên sa bàn thực tế.

Thông qua quá trình thi đấu, học sinh có cơ hội rèn luyện tư duy thuật toán, khả năng phân tích sai sót, điều khiển robot tự động và làm việc nhóm. Theo Ban Tổ chức, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở năng lực học sinh tích lũy qua từng thử thách, đặc biệt là khả năng tìm nguyên nhân khi chương trình chưa hoạt động như mong muốn và chủ động điều chỉnh giải pháp.

Cuối giờ chiều 15/11, Ban Tổ chức công bố kết quả và trao giải cho các đội xuất sắc. Giải Nhất bảng Explorer thuộc về Nguyễn Phúc Khang và Nguyễn Minh Khôi (Hải Phòng); bảng Creator thuộc về Vũ Đức Anh và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng). Ở bảng Innovator, đội Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ) giành giải cao nhất, trong khi giải Nhất bảng Master thuộc về nhóm Nguyễn Trần Gia Hưng, Nguyễn Lương Trung Hiếu và Hoàng Nguyên Khôi (Hải Phòng).

Tổng cộng, cuộc thi trao 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 23 giải Ba và 40 giải Khuyến khích ở cả 4 bảng đấu.

Việc đưa robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào trường học đang được đặt ra trong bối cảnh các công nghệ này ngày càng tham gia sâu vào hoạt động sản xuất.

Tại lễ trao giải, ông Đinh Viết Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Robot AI Edison, cho biết xu hướng ứng dụng robot đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, Tập đoàn TH, Hòa Phát và LG. Khi chi phí đầu tư robot giảm, hiệu suất vận hành tăng, việc ứng dụng tự động hóa trở thành một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp bảo đảm tiến độ và chất lượng sản xuất.

Tuy nhiên, máy móc hiện đại chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp có đội ngũ nhân lực đủ khả năng lập trình, giám sát và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Điều này đặt ra yêu cầu đào tạo nhân lực công nghệ cần được định hướng từ sớm.

Theo ông Trường, ở bậc tiểu học, học sinh có thể tiếp cận công nghệ thông qua các hoạt động STEM nhằm khơi gợi sự tò mò và khả năng khám phá. Ở bậc THCS, các em cần được tăng cường trải nghiệm lập trình và điều khiển robot; lên THPT, nội dung đào tạo có thể đi sâu hơn để hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.

Trong khi đó, ở bậc cao đẳng và đại học, các cơ sở đào tạo cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận môi trường sản xuất và tích lũy kỹ năng thực hành.

Theo Ban Tổ chức, sau 4 tháng phát động, AIROC 2026 thu hút 2.000 học sinh trên toàn quốc đăng ký tham dự. Sau vòng thi tại Hà Nội, các đội đáp ứng điều kiện tuyển chọn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại Phú Thọ.