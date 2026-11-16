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Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay thương mại chạy điện 19 chỗ

| | Thị trường

Máy bay điện CE-25A do Trung Quốc phát triển hoàn thành chuyến bay thử có người lái đầu tiên với thiết kế chở 19 hành khách và tầm bay 400 km.

Theo China Daily , trong ngày 14/11, máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện CE-25A do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) tự phát triển đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm chở người đầu tiên tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, phía đông nước này.

Video: Máy bay điện CE-25A của COMAC bay thử nghiệm ngày 14/11. (Nguồn: Reuters/CCTV)

COMAC cho biết chuyến thử nghiệm có hai phi công và một kỹ sư thử nghiệm bay tham gia. Toàn bộ quá trình kéo dài 57 phút 46 giây, trong đó máy bay hoạt động trên không 16 phút 38 giây và di chuyển quãng đường 60,4 km.

Máy bay hoạt động bình thường, các kết quả thử nghiệm đều đáp ứng kỳ vọng.

CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên của COMAC, được thiết kế để vận chuyển 19 hành khách trên các tuyến bay giữa các thành phố. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, tốc độ hành trình 300 km/h, độ cao hành trình 2.400 m và tầm bay thiết kế 400 km.

Thay vì sử dụng động cơ phản lực thông thường, CE-25A được trang bị hệ thống động lực điện phân tán với các quạt đẩy đặt trong ống dẫn, bố trí trên hai cánh.

Máy bay điện CE-25A cất cánh thử nghiệm tại Sơn Đông, Trung Quốc trong ngày 14/11. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước chuyến bay có người lái, CE-25A đã thực hiện chuyến bay thử tự động không người lái đầu tiên vào ngày 2/2 năm nay. Theo COMAC, mẫu máy bay này đã hoàn thành tổng cộng 19 chuyến bay thử tự động không người lái trong quá trình phát triển.

Dự án CE-25A được triển khai với sự hợp tác của COMAC, nhà sản xuất pin Contemporary Amperex Technology (CATL), Đại học Giao thông Thượng Hải cùng các đối tác nội địa.

Bên cạnh hoạt động thử nghiệm, CE-25A cũng đang trong quá trình xin cấp chứng nhận để có thể khai thác thương mại.

CE-25A được thiết kế chở 19 hành khách và tầm bay 400 km. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận loại tàu bay cho CE-25A.

Máy bay được phát triển theo bộ quy định CCAR-25 về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay đối với tàu bay vận tải của Trung Quốc, cũng áp dụng cho các máy bay chở khách thương mại cỡ lớn.

Việc hồ sơ được tiếp nhận đánh dấu một bước trong quy trình chứng nhận. Máy bay CE-25A vẫn phải hoàn tất các thủ tục đánh giá và chứng nhận trước khi được phép đưa vào khai thác thương mại.

Theo Hoa Vũ/VTC News

VTC News

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