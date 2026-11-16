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'Bão sale' mùa Black Friday, người Hà Nội nườm nượp đi mua sắm

| | Thị trường

Không chờ đến "chính hội" Black Friday, nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội đã rầm rộ khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn ngay từ đầu tháng 11. Lượng người mua sắm những ngày này tăng gấp 1,5-2 lần so với bình thường.

Black Friday (Thứ Sáu đen tối) là một trong những sự kiện mua sắm, khuyến mãi lớn nhất trong năm, bắt nguồn từ các nước phương Tây và diễn ra vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11. Những năm gần đây, mùa hội giảm giá Black Friday đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Hà Nội, trở thành dịp mua sắm được nhiều người mong đợi.

Thay vì chờ đến đúng ngày Black Friday, các cửa hàng thời trang đã chủ động khởi động chương trình ưu đãi từ rất sớm nhằm đón đầu nhu cầu mua sắm. Thời gian khuyến mãi kéo dài cả tháng 11, thậm chí một số đơn vị tiếp tục nối dài ưu đãi sang tháng 12.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều cửa hàng thời trang công bố chương trình Black Friday khởi động từ đầu tháng 11. Nhiều sản phẩm được áp dụng chương trình giảm giá tới 50%. Các mặt hàng được ưu đãi khá đa dạng, từ áo thu đông, áo giữ nhiệt đến sơ mi, chân váy, áo khoác, áo phao...

Nhờ áp dụng các chương trình giảm giá sâu và sớm nên nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại ở Hà Nội ghi nhận lượng khách đến mua sắm tăng mạnh. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Trang (ở phường Đại Mỗ) tìm đến trung tâm thương mại gần nhà để lựa chọn đồ dùng. "Dịp Black Friday năm nay các nhãn hàng khởi động khuyến mãi sớm, ưu đãi nhiều nên tôi tranh thủ còn chưa quá đông đi mua sắm quần áo cho cả gia đình", chị Trang cho hay.

Những tấm biển quảng cáo với gam màu đen - đỏ đặc trưng trong dịp Black Friday, nổi bật thông điệp giảm giá sâu, cửa hàng bố trí bắt mắt, thu hút sự chú ý của người đi đường và khách hàng.

Làn sóng giảm giá sớm cũng nhanh chóng lan ra các tuyến phố kinh doanh của Hà Nội. Ghi nhận trên phố Hồ Tùng Mậu, phần lớn các cửa hàng thời trang và mỹ phẩm đều đã treo biển xả hàng, ưu đãi sâu từ 50-70%.

Trên trục đường Cầu Giấy, các biển hiệu ưu đãi từ 49.000 đồng đã tạo sức hút lớn, khiến lượng khách đổ về mua sắm trong ngày nghỉ tăng đột biến.

Vào khung giờ "vàng" (19-21h), sức mua tăng vọt khiến bãi đỗ xe của một số cửa hàng trên đường Cầu Giấy quá tải cục bộ. Lực lượng bảo vệ liên tục phải phân luồng, hướng dẫn khách hàng di chuyển phương tiện sang các bãi gửi xe lân cận.

Tại cửa hàng thời trang nữ nổi tiếng tại Cầu Giấy, nhân viên cửa hàng cho biết lượng người đến mua sắm trong ngày cuối tuần này tăng gấp rưỡi so với bình thường. Những chiếc áo khoác, đồ công sở giảm giá từ 10-30% được khách chọn mua nhiều nhất.


Theo Phùng Linh

Tiền Phong

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