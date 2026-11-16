'Bão sale' mùa Black Friday, người Hà Nội nườm nượp đi mua sắm

Black Friday (Thứ Sáu đen tối) là một trong những sự kiện mua sắm, khuyến mãi lớn nhất trong năm, bắt nguồn từ các nước phương Tây và diễn ra vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11. Những năm gần đây, mùa hội giảm giá Black Friday đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Hà Nội, trở thành dịp mua sắm được nhiều người mong đợi.