Tại Brazil, một hệ thống đường ống công nghiệp dài 529 km đang đảm nhiệm việc vận chuyển quặng sắt từ các khu mỏ sâu trong đất liền đến cảng biển để xuất khẩu. Công trình thuộc dự án Minas-Rio của tập đoàn khai khoáng Anglo American, đi qua 33 đô thị thuộc hai bang Minas Gerais và Rio de Janeiro. Đáng chú ý, khoảng 99% chiều dài tuyến ống được chôn dưới lòng đất, khiến hoạt động vận chuyển quặng gần như không thể quan sát từ bên ngoài.

Dự án được khởi công năm 2010 và bắt đầu xuất khẩu quặng sắt từ tháng 10/2014. Thay vì sử dụng đoàn xe tải hoặc vận chuyển bằng đường sắt, Minas-Rio áp dụng công nghệ đường ống dẫn bùn khoáng, cho phép đưa quặng sắt từ khu vực khai thác đến cảng biển thông qua dòng hỗn hợp gồm nước và các hạt khoáng chất.

Đường ống ẩn mình gần như toàn bộ dưới lòng đất.

Để thực hiện quá trình này, quặng sắt sau khi khai thác được nghiền nhỏ, xay và tuyển nhằm tách phần vật liệu chứa sắt có giá trị. Quặng tinh sau đó được trộn với nước theo tỷ lệ kiểm soát, tạo thành hỗn hợp dạng bùn có khả năng lưu chuyển trong đường ống. Nhờ kích thước hạt khoáng nhỏ, hỗn hợp có thể được bơm đi liên tục thay vì phải vận chuyển từng khối quặng rắn như phương thức thông thường.

Việc duy trì dòng bùn ổn định trên quãng đường dài đòi hỏi hệ thống thiết bị bơm và kiểm soát áp suất chuyên dụng. Minas-Rio sử dụng các máy bơm piston công nghiệp để đẩy hỗn hợp quặng qua tuyến ống, với hai trạm bơm đặt tại bang Minas Gerais và một trạm van ở đô thị Tombos. Các thông số vận hành được theo dõi thông qua hệ thống đo áp suất và mạng cáp quang.

Năm 2022, Anglo American công bố triển khai công nghệ giám sát âm thanh bằng sợi quang nhằm phát hiện những âm thanh bất thường dọc tuyến ống liên tục 24 giờ mỗi ngày. Hệ thống này hỗ trợ người vận hành nhận biết sớm những dấu hiệu có thể cần kiểm tra, qua đó tăng cường khả năng giám sát đối với công trình có chiều dài đặc biệt lớn.

Tổng chiều dài của toàn hệ thống đường ống ngầm này.

Về quy mô xây dựng, đường ống Minas-Rio được lắp ghép từ khoảng 44.000 đoạn ống, sử dụng tổng cộng 133.000 tấn thép và 43.774 mối hàn. Mỗi đoạn ống thông thường dài khoảng 12 m. Để đưa công trình vượt qua địa hình đồi núi, thung lũng và những khu vực phức tạp, các kỹ sư đã kết hợp nhiều phương pháp thi công như xây dựng đường hầm, khoan định hướng và lắp đặt các đoạn ống giao cắt trên mặt đất.

Sau khi vượt qua quãng đường từ khu vực khai thác, hỗn hợp quặng sắt dạng bùn được đưa đến cơ sở xử lý tại São João da Barra, bang Rio de Janeiro. Tại đây, công đoạn lọc tách nước khỏi hỗn hợp để thu hồi quặng sắt cô đặc. Thành phẩm sau đó được lưu trữ và chuyển đến bến xuất hàng của cảng Açu, nơi Ferroport đảm nhiệm hoạt động bốc dỡ quặng lên tàu chở hàng rời để đưa ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh việc vận chuyển quặng, vấn đề sử dụng nước cũng được tính đến trong hoạt động của dự án. Năm 2022, Anglo American và cảng Açu công bố hợp tác nghiên cứu các phương án tái sử dụng nước thải phát sinh từ hệ thống đường ống cho những mục đích công nghiệp khác.

Theo công bố của Anglo American, Minas-Rio có công suất thiết kế 26,5 triệu tấn quặng sắt mỗi năm. Trong năm 2025, dự án đạt sản lượng 24,8 triệu tấn. Với năm 2026, tập đoàn dự kiến sản lượng nằm trong khoảng 24-26 triệu tấn, tương đương mức sản lượng gần với công suất thiết kế của toàn hệ thống.

Để bảo đảm khả năng vận hành lâu dài, công trình cũng cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Báo cáo thường niên năm 2025 của Anglo American cho biết đường ống đã trải qua một đợt dừng hoạt động theo kế hoạch kéo dài 23 ngày để phục vụ công tác kiểm tra.

Không chỉ là một tuyến vận chuyển quặng sắt, Minas-Rio còn là hệ thống kết hợp giữa công nghệ tuyển khoáng, cơ học chất lỏng, thiết bị bơm công suất lớn và tự động hóa. Công trình cho phép đưa quặng từ các khu mỏ nằm sâu trong nội địa Brazil đến cảng xuất khẩu mà không cần vận chuyển toàn bộ khối lượng nguyên liệu bằng phương tiện đường bộ hoặc đường sắt.