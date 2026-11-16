Giá bạc sáng ngày 16/11 giảm mạnh còn 39 triệu đồng/kg

Sáng ngày 16/11, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,465 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,510 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 40,2 triệu đồng/thỏi (bán ra). Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Điều này khiến giá bạc mất 24% giá trị trong vòng 1 năm qua, xoá sạch đà tăng đã tích luỹ trong năm 2025.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,506-1,557 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 40,16-41,52 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,605 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,67 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,8 triệu đồng/lượng (bán ra).