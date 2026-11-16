Giá bạc sáng ngày 16/11 giảm mạnh còn 39 triệu đồng/kg
Gía bạc trong nước về mức thấp nhất hơn 1 năm qua.
- 15-11-2026Bạc từ 120 USD về 50 USD/ounce, chuyên gia dự báo gì về triển vọng tương lai?
- 14-11-2026Giá bạc tuần qua 'bay màu' 5% - Phú Quý bán ngang giá thế giới
- 13-11-2026Giá bạc giảm phiên thứ 2 liên tiếp tại Ancarat, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải
Sáng ngày 16/11, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,465 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,510 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 40,2 triệu đồng/thỏi (bán ra). Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Điều này khiến giá bạc mất 24% giá trị trong vòng 1 năm qua, xoá sạch đà tăng đã tích luỹ trong năm 2025.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,506-1,557 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 40,16-41,52 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,605 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,67 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,8 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm xuống dưới 48 USD/ounce, xuống mức thấp nhất trong một năm do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này. Giá bạc hiện ở mức 39,8 triệu đông/kg, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 200.000 đồng.
Những diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về tốc độ thắt chặt tiền tệ nhanh hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Một số quan chức Fed đã báo hiệu khả năng tăng lãi suất thêm nữa trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng, với một số nhà hoạch định chính sách cho biết có thể xem xét tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào cuối ngày để hiểu rõ hơn về định hướng chính sách của ngân hàng trung ương, cũng như việc công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 10 vào thứ Tư. Bạc cũng chịu áp lực từ kỳ vọng về nhu cầu suy yếu do tiêu thụ đồ trang sức và pin mặt trời giảm.
Nhịp sống thị trường