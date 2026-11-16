Hãng taxi điện của ông Phạm Nhật Minh Hoàng lập kỷ lục chưa từng có tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

Green SM của ông Phạm Nhật Minh Hoàng đang liên tục tăng tốc mở rộng hoạt động tại Ấn Độ. Đáng chú ý, chỉ sau 5 tháng hoạt động, Green SM đã hoàn thành hơn 1,5 triệu chuyến đi, nhanh chóng khẳng định vị thế là lựa chọn di chuyển đáng tin cậy cho khách hàng địa phương

Theo thông tin Green SM công bố ngày 14/11, doanh nghiệp đang chuẩn bị mở rộng sự hiện diện trên khắp 6 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Mục tiêu là đưa dịch vụ di chuyển hoàn toàn bằng điện tới nhiều khách hàng hơn, đồng thời tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động địa phương. Công ty cho biết đang vận hành dịch vụ tại khu vực Delhi-NCR và thành phố Hyderabad, đồng thời chuẩn bị mở rộng sang Chennai và Bengaluru.

Green SM chính thức gia nhập thị trường Ấn Độ ngày 5/6/2026 với dịch vụ taxi điện Green SM Limo tại Delhi-NCR. Đây là thị trường quốc tế thứ năm của doanh nghiệp, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.

Tại thời điểm ra mắt, Green SM đưa vào khai thác khoảng 1.000 ô tô điện VinFast Limo Green tại Delhi-NCR. Theo kế hoạch được công bố khi đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô đội xe lên khoảng 10.000 chiếc. Tuy nhiên, Green SM chưa công bố số lượng phương tiện và tài xế đang hoạt động thực tế trên toàn thị trường Ấn Độ ở thời điểm hiện tại.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ tập trung tại một số khu vực thuộc vùng thủ đô Delhi-NCR, bao gồm Delhi, Gurugram và Noida. Đây là khu vực đô thị lớn, tập trung đông dân cư, hoạt động thương mại và nhu cầu đi lại cao. Sau đó, Green SM tiếp tục mở rộng hoạt động tới Hyderabad, thành phố lớn thuộc bang Telangana.

Theo thông báo mới nhất, Green SM đã nhận được giấy phép hoạt động tại Delhi, Haryana và Uttar Pradesh, bao phủ toàn bộ khu vực Delhi-NCR, cùng bang Karnataka. Các giấy phép được cấp theo quy định quản lý nhà cung cấp dịch vụ vận tải công cộng của từng bang.

Việc có giấy phép tại Karnataka tạo cơ sở để doanh nghiệp chuẩn bị triển khai dịch vụ tại Bengaluru. Bên cạnh đó, Chennai, thuộc bang Tamil Nadu, cũng nằm trong kế hoạch mở rộng tiếp theo. Green SM cho biết đang từng bước tăng cường năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và các đối tác địa phương để chuẩn bị cho quá trình triển khai tại những thị trường mới.

Ngoài mở rộng mạng lưới, Green SM cũng hướng tới hợp tác với những tài xế taxi hiện có tại Ấn Độ để phát triển lực lượng vận hành. Doanh nghiệp cho biết sẽ chú trọng đào tạo chuyên môn, xây dựng chính sách thu nhập cạnh tranh và hỗ trợ phúc lợi nhằm giúp tài xế có cơ hội tạo dựng sinh kế ổn định.

Green SM cũng đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển các khu vực đón khách riêng tại sân bay, qua đó tăng khả năng kết nối giữa sân bay với các khu dân cư và trung tâm đô thị.

Theo ông Rohit Khurana, chuyên gia của Car Blog ở Ấn Độ, Green SM đã gia nhập thị trường vào đúng thời điểm khi Chính phủ Ấn Độ đang dành nhiều hỗ trợ cho quá trình điện hóa ngành giao thông, đặc biệt là việc chuyển đổi các phương tiện vận tải thương mại sang xe điện. Do đó, nhu cầu đối với các giải pháp di chuyển xanh đang tăng trưởng mạnh và vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Ông cũng đánh giá triển vọng của các dịch vụ taxi điện trong các chuyến đi nội đô và liên đô thị là rất khả quan. Với khả năng di chuyển khoảng 400 km sau mỗi lần sạc, các phương tiện của Green SM có thể đáp ứng hiệu quả nhu cầu đi lại trong thành phố cũng như nhiều hành trình liên đô thị mà không cần sạc giữa đường.

Trong khi đó, ông Pankaj Mishra Quản lý cấp cao phụ trách tăng trưởng và chiến lược tại Cashfree Payments, nhấn mạnh rằng quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng thu nhập ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu đang tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển điện tại Ấn Độ.

Theo ông, nếu duy trì được chất lượng dịch vụ và chiến lược phát triển phù hợp, Green SM có nhiều cơ hội mở rộng thị phần trong những năm tới.