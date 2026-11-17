Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang châu Phi đạt khoảng 2,1 triệu USD, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước. Dù mới chiếm khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi cả nước, châu Phi đang nổi lên là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý.

Đà tăng chủ yếu đến từ nửa cuối năm. Trong quý I, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang châu Phi chỉ đạt 115.000 USD, giảm 69% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sang quý II, giá trị xuất khẩu tăng lên 850.000 USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025. Quý III tiếp tục đạt khoảng 1,1 triệu USD, cao hơn 8 lần cùng kỳ. Riêng tháng 9, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu khoảng 340.000 USD cá rô phi sang khu vực này.

Không chỉ tăng về giá trị, số lượng thị trường tiếp nhận cá rô phi Việt Nam cũng mở rộng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, sản phẩm mới có mặt tại 5 thị trường châu Phi. Đến cùng kỳ năm nay, con số đã tăng lên 11, gồm Bờ Biển Ngà, Ghana, Congo, Tanzania, Mozambique, Benin, Nigeria, Morocco, Nam Phi, Mauritius và Reunion.

Trong số này, Bờ Biển Ngà là điểm đến lớn nhất, với kim ngạch đạt khoảng 1,3 triệu USD trong 9 tháng, so với chỉ 81.000 USD cùng kỳ năm trước, tương đương tăng hơn 1.500%. Thị trường này chiếm hơn 60% tổng giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang châu Phi.

Đáng chú ý, từ tháng 5, các đơn hàng sang Bờ Biển Ngà được duy trì tương đối đều đặn, với giá trị khoảng 170.000-300.000 USD mỗi tháng. Riêng quý III, kim ngạch đạt khoảng 710.000 USD, gấp gần 9 lần cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường còn lại có quy mô nhỏ hơn và đơn hàng chưa ổn định. Ghana nhập khẩu khoảng 190.000 USD cá rô phi Việt Nam, tập trung trong tháng 7. Congo và Tanzania mỗi thị trường đạt hơn 100.000 USD, trong khi Mozambique đạt khoảng 70.000 USD. Đáng chú ý, Cameroon, từng nhập khẩu khoảng 560.000 USD cá rô phi Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025, chưa ghi nhận đơn hàng trong năm nay.

Việc mở rộng thị trường tại châu Phi diễn ra trong bối cảnh cá rô phi Việt Nam phải cạnh tranh với nguồn cung lớn từ Trung Quốc. Đây hiện là đối thủ đáng chú ý tại khu vực, đặc biệt ở phân khúc cá rô phi nguyên con đông lạnh và các thị trường Tây Phi.

Theo số liệu của FAO được cung cấp trong báo cáo ngành hàng, năm 2025, xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh của Trung Quốc tăng gần 12%, chủ yếu nhờ nhu cầu từ châu Phi. Trong đó, Bờ Biển Ngà chiếm khoảng một nửa lượng xuất khẩu mặt hàng này của Trung Quốc sang khu vực. Sang năm 2026, khi hoạt động xuất khẩu sang Mỹ chịu tác động từ thuế quan, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm đầu ra tại châu Phi. Riêng quý I, xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh của nước này tăng gần 40%.

Trong bối cảnh đó, việc cá rô phi Việt Nam gia tăng đơn hàng tại Bờ Biển Ngà cho thấy doanh nghiệp trong nước đang từng bước tiếp cận một thị trường vốn có sự hiện diện mạnh của nhà cung cấp Trung Quốc. Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý khi Bờ Biển Ngà không chỉ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam tại châu Phi mà còn là điểm đến quan trọng của nguồn cung Trung Quốc.

Với đặc điểm tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm hiện nay, châu Phi được đánh giá là khu vực có tiềm năng đối với cá rô phi Việt Nam. Cá nguyên con đông lạnh là mặt hàng chủ lực, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhà nhập khẩu tại đây. Tuy nhiên, thị trường có tính cạnh tranh cao về giá, trong khi người mua thường quan tâm đến quy cách và kích cỡ sản phẩm.

Để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp xuất khẩu cần lựa chọn quy cách cá phù hợp thị hiếu từng thị trường, đồng thời kiểm soát chi phí vận chuyển và tìm hiểu kỹ hệ thống phân phối tại địa phương.







