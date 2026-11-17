Sáng ngày 17/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,533 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,586 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 40,88 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 42,293 triệu đồng/thỏi (bán ra), phục hồi mức 40 triệu đồng/kg nhưng vẫn giữ mức thấp trong vòng 1 năm qua. Điều này khiến bạc trong nước mất 25,7% giá trị.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,545-1,596 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 41,2 - 42,56 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,657 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,722 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,696 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿