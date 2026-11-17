Giá bạc sáng 17/11 tại Ancarat, Sacombank, DOJI: Lấy lại mốc 40 triệu đồng/kg
Giá bạc trong nước tiếp tục chịu sức ép giảm giá.
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Sáng ngày 17/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,533 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,586 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 40,88 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 42,293 triệu đồng/thỏi (bán ra), phục hồi mức 40 triệu đồng/kg nhưng vẫn giữ mức thấp trong vòng 1 năm qua. Điều này khiến bạc trong nước mất 25,7% giá trị.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,545-1,596 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 41,2 - 42,56 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,657 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,722 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,696 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 47 USD/ounce, duy trì ở mức thấp nhất trong một năm do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này. Giá bạc thế giới hiện ở mức 39,5 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng hơn 2 triệu đồng.
Áp lực này xuất phát từ số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 10 cao hơn dự kiến và những bình luận ngày càng cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chủ tịch Fed Cleveland, Beth Hammack, cho biết hôm thứ Hai 16/10 rằng bà ủng hộ việc tăng lãi suất dần dần và nhất quán, nhưng lưu ý rằng việc tăng lãi suất mạnh hơn có thể là cần thiết nếu áp lực lạm phát gia tăng.
Thị trường hiện đang dự báo hơn 95% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, với tỷ lệ còn lại cho thấy khả năng tăng 50 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao những phát biểu sắp tới của các quan chức Fed trong tuần này, cùng với biên bản cuộc họp FOMC tháng 10 được công bố vào thứ Tư 18/10, để tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
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