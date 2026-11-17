Honda CR-V thế hệ mới được bắt gặp chạy thử với nhiều đổi mới

Những hình ảnh Honda CR-V thế hệ mới chạy thử trên đường phố Bắc Mỹ trong lớp ngụy trang vừa được ghi lại, hé lộ một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế. Đây được cho là thế hệ thứ 7 của mẫu SUV Nhật Bản, dự kiến trình làng vào đầu năm 2027.

Thế hệ Honda CR-V mới đang được chạy thử trên đường. Ảnh: ST

Qua những hình ảnh xuất hiện, phần đuôi xe có thể thay đổi đáng kể khi cụm đèn hậu đặt dọc quen thuộc dường như được thay bằng dải đèn LED thanh mảnh kéo dài ngang thân xe. Phía trước là cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế mảnh, chia thành ba tầng, kết hợp lưới tản nhiệt nhỏ và ít nổi bật hơn. Ngôn ngữ thiết kế mới này cũng được Honda dự kiến áp dụng trên mẫu Avancier 7 chỗ.

Honda CR-V sẽ có thiết kế tối giản chi tiết hơn? Ảnh dựng đồ họa: AP

Không chỉ ngoại thất, khoang cabin của CR-V mới cũng được kỳ vọng có nhiều thay đổi. Theo thông tin từ các đại lý Honda tại Mỹ chia sẻ với Automotive News, những phiên bản cao cấp sẽ được trang bị màn hình giải trí trung tâm 15,4 inch, tăng đáng kể so với màn hình 9 inch trên thế hệ hiện tại.

Nội thất được mô tả theo hướng tinh tế hơn, trong đó cần số có thể được chuyển lên khu vực cột vô-lăng. Tuy nhiên, những thông tin về trang bị này hiện đến từ các đại lý đã có dịp tiếp cận mẫu xe, chưa phải cấu hình được Honda công bố chính thức.

Font chữ mới của CR-V đã được hé lộ trước. Ảnh: Honda

CR-V chỉ còn động cơ hybrid và được cải tiến hơn

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, hệ truyền động mới mới là điểm đáng chú ý nhất trên Honda CR-V thế hệ tiếp theo. Honda xác nhận mẫu SUV này sẽ chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản tại Bắc Mỹ, loại bỏ các lựa chọn chỉ dùng động cơ xăng như hiện nay.

CR-V sẽ chỉ còn động cơ hybrid tùy thị trường. Ảnh: Honda

Hệ thống mới sử dụng cấu hình hybrid hai mô-tơ điện, được đổi tên thương mại thành Honda Hybrid thay cho e:HEV trước đây. Cụm truyền động kết hợp với động cơ xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson thế hệ mới và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD sử dụng mô-tơ điện.

Theo Honda, hệ truyền động mới có thể cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu hơn 10% so với thế hệ hiện tại. Để tham khảo, CR-V hybrid đang bán ra có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 5,5 lít/100 km đối với phiên bản dẫn động cầu trước và 5,7 lít/100 km với phiên bản dẫn động 4 bánh.