Nhắc đến Ajinomoto, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến những gói bột ngọt quen thuộc trong căn bếp. Thương hiệu Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm này vốn đã trở thành cái tên quen mặt trong ngành thực phẩm, gắn liền với gia vị, hạt nêm và các sản phẩm chế biến. Thế nhưng, ít ai biết rằng Ajinomoto còn có một lĩnh vực kinh doanh khá đặc biệt: sản xuất vật liệu phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Cụ thể, doanh nghiệp này sở hữu một sản phẩm mang tên Ajinomoto Build-up Film (ABF) – loại màng cách điện được sử dụng trong quá trình đóng gói chip bán dẫn. Đây là vật liệu quan trọng trong cấu trúc đế mạch của các bộ xử lý hiệu năng cao (CPU), thành phần được ví như bộ não của máy tính.

Nói cách khác, bên cạnh những sản phẩm xuất hiện trong căn bếp, Ajinomoto còn có một sản phẩm tham gia vào chuỗi cung ứng tạo nên những chiếc laptop, máy tính và các hệ thống công nghệ hiện đại. Một hướng kinh doanh nghe qua tưởng chẳng liên quan, nhưng lại có lịch sử phát triển khá thú vị.

Ajinomoto là thương hiệu quen thuộc với nhiều người Việt (Ảnh: Ajinomoto Việt Nam)

Theo thông tin từ Tập đoàn Ajinomoto, câu chuyện về ABF bắt nguồn từ những nghiên cứu hóa học được doanh nghiệp tích lũy trong quá trình phát triển hoạt động sản xuất gia vị, đặc biệt là bột ngọt MSG (monosodium glutamate) – thành phần chính của sản phẩm AJI-NO-MOTO.

Cụ thể, trong quá trình sản xuất MSG trước đây, doanh nghiệp có một phụ phẩm là chlorinated paraffin, được sử dụng với chức năng làm mềm nhựa. Từ những nghiên cứu và kinh nghiệm xử lý vật liệu này, Ajinomoto tiếp tục phát triển các chất phụ gia cho nhựa, chất chống cháy và chất đóng rắn nhựa epoxy.

Qua nhiều năm nghiên cứu, doanh nghiệp dần tích lũy được năng lực phối trộn và phát triển vật liệu có giá trị gia tăng cao. Đây chính là nền tảng để Ajinomoto tiến vào lĩnh vực vật liệu điện tử, thay vì chỉ giới hạn hoạt động trong ngành thực phẩm.

Đến năm 1999, Ajinomoto chính thức đưa Ajinomoto Build-up Film (ABF) ra thị trường, với chức năng là vật liệu cách điện giữa các lớp trong đế đóng gói bán dẫn.

Đáng chú ý, ABF không phải một sản phẩm được tạo ra rồi nhanh chóng biến mất trên thị trường. Sau khi được một nhà sản xuất bán dẫn lớn ứng dụng lần đầu vào năm 1999, vật liệu này dần trở thành lựa chọn phổ biến trong lĩnh vực đóng gói các CPU hiệu năng cao. Đội ngũ nghiên cứu của Ajinomoto cũng liên tục cải tiến sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công nghệ vi mạch.

Theo giới thiệu trên website chính thức, ABF hiện được sử dụng trong phần lớn máy tính cá nhân trên thế giới, với vai trò cách điện cho cấu trúc đế mạch phức tạp của các CPU hiệu năng cao. Đây cũng là một trong những sản phẩm vật liệu điện tử có vị trí đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Ajinomoto Build-up Film (ABF) là loại màng siêu mỏng không thể thiếu trong cấu trúc các bộ vi xử lý (CPU, GPU) hiệu suất cao Ảnh: Ajinomoto

Để hiểu vì sao một doanh nghiệp thực phẩm lại có thể tham gia vào ngành bán dẫn, cần nhìn vào cách một con chip được hoàn thiện.

Thông thường, khi nhắc đến chip, nhiều người sẽ hình dung đến một linh kiện nhỏ nằm bên trong điện thoại hay máy tính. Tuy nhiên, để một con chip có thể hoạt động trong thiết bị điện tử, quá trình sản xuất không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các mạch bán dẫn siêu nhỏ. Chip còn cần được đóng gói và kết nối với những bộ phận khác thông qua một cấu trúc mạch phức tạp.

Đây là lúc ABF phát huy vai trò.

Vật liệu này được sử dụng trong đế đóng gói chip (package substrate), tạo thành các lớp cách điện giữa những đường dẫn bằng đồng. Nhờ đó, các mạch điện có thể được bố trí với mật độ cao, hỗ trợ kết nối những vi mạch có kích thước rất nhỏ với các thành phần điện tử khác trong hệ thống.

Có thể hình dung đơn giản, nếu CPU là bộ não của máy tính thì ABF là một trong những vật liệu giúp hoàn thiện hệ thống kết nối phức tạp xung quanh bộ não ấy. Nó không trực tiếp thực hiện việc xử lý dữ liệu, cũng không phải toàn bộ con chip, nhưng lại là thành phần quan trọng trong cấu trúc đóng gói của nhiều bộ xử lý hiệu năng cao.

Theo Ajinomoto, những tiến bộ về hiệu năng CPU và mức độ tích hợp mạch ngày càng cao cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với vật liệu đóng gói. ABF vì thế liên tục được nghiên cứu, cải tiến để đáp ứng các thế hệ chip mới.

Không dừng lại ở máy tính cá nhân, vật liệu đóng gói bán dẫn còn có vai trò trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác như máy chủ, điện toán đám mây, thiết bị di động và hệ thống phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây cũng là những lĩnh vực đang thúc đẩy nhu cầu phát triển các loại chip có hiệu năng ngày càng cao.

Nhà máy Ajinomoto Việt Nam tại Đồng Nai (Ảnh: Ajinomoto Việt Nam)

Từ một thương hiệu gắn liền với gia vị trong căn bếp, Ajinomoto đã mở rộng năng lực nghiên cứu hóa học và vật liệu sang một lĩnh vực có yêu cầu công nghệ rất cao. Và có lẽ, ít ai nghĩ rằng đằng sau một cái tên quen thuộc trên kệ gia vị lại là một doanh nghiệp đang góp phần tạo nên những thành phần quan trọng của thế giới công nghệ hiện đại.

Về Tập đoàn Ajinomoto, đây là doanh nghiệp thực phẩm và công nghệ sinh học có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), được thành lập năm 1909. Khởi đầu với sản phẩm gia vị umami AJI-NO-MOTO, tập đoàn hiện phát triển hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm, gia vị, chăm sóc sức khỏe, vật liệu điện tử và hóa chất. Với nền tảng nghiên cứu axit amin cùng công nghệ ứng dụng, Ajinomoto từng bước mở rộng từ lĩnh vực thực phẩm sang các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, trong đó có sản xuất vật liệu phục vụ ngành bán dẫn.

Nguồn: Ajinomoto