Sự thật thông tin "iPhone của người dùng tự động bật trạng thái 'Hiến tạng'"

Thời gian gần đây, nhiều bài đăng trên Facebook chia sẻ hình ảnh mục “Hiến tạng” trong phần ID y tế (Medical ID) của iPhone hiển thị trạng thái “Có”, dù chủ thiết bị cho biết chưa từng đăng ký.

Tuy nhiên, thực tế đây là một tính năng có từ lâu trên iOS và không đồng nghĩa người dùng đã hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng. Đặc biệt, chức năng đăng ký trực tiếp thông qua Apple hiện chỉ được triển khai tại Mỹ.

Không có chuyện iPhone tự động đăng ký hiến tạng

Theo thông được đăng tải trên website của Apple, mục Hiến tạng được Apple tích hợp trong hệ sinh thái ứng dụng Sức khỏe (Health), gắn với hồ sơ ID y tế (Medical ID). Tính năng này được giới thiệu từ iOS 10 vào năm 2016, thông qua hợp tác giữa Apple và tổ chức phi lợi nhuận Donate Life America.

Thông tin iPhone tự động kích hoạt tính năng “Hiến tạng” lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. (Ảnh chụp màn hình)

Theo hướng dẫn của Apple, người dùng tại Mỹ có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký hiến tạng, mô, giác mạc trực tiếp trong ứng dụng Sức khỏe. Thông tin đăng ký được chuyển đến National Donate Life Registry, hệ thống do Donate Life America quản lý. Apple cũng cho phép người dùng thay đổi quyết định hoặc hủy đăng ký sau đó.

Điểm cần lưu ý là tính năng đăng ký này chỉ dành cho người dùng tại Mỹ. Vì vậy, việc một chiếc iPhone tại Việt Nam hiển thị mục Hiến tạng không có nghĩa thiết bị đã kết nối với hệ thống đăng ký hiến tặng của Mỹ hay tự động ghi nhận chủ máy là người hiến tạng.

Trạng thái mặc định của mục Hiến tạng trên iPhone luôn là “Chưa đặt”. Để chuyển sang trạng thái “Có”, cần có thao tác thay đổi thiết lập trên thiết bị. Điều này đồng nghĩa không thể mặc nhiên kết luận Apple tự động kích hoạt nguyện vọng hiến tạng của người dùng chỉ từ một ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, ID y tế là hồ sơ lưu trữ các thông tin sức khỏe và liên hệ khẩn cấp. Người dùng có thể khai báo nhóm máu, bệnh lý nền, tiền sử dị ứng, thuốc đang sử dụng và số điện thoại người thân. Khi xảy ra tai nạn, nhân viên y tế hoặc người hỗ trợ có thể truy cập những thông tin được cho phép ngay từ màn hình khóa, không cần mật khẩu mở máy.

Đây là chức năng phục vụ tình huống cấp cứu, không phải một hệ thống đăng ký hiến tạng độc lập.

Cách kiểm tra và thiết lập ID y tế trên iPhone

Thay vì lo lắng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, người dùng có thể chủ động kiểm tra hồ sơ ID y tế và cập nhật các dữ liệu cần thiết để sử dụng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các bước thực hiện như sau:

1. Mở ứng dụng Sức khỏe (Health) trên iPhone.

2. Nhấn vào ảnh đại diện hoặc biểu tượng tài khoản ở góc trên màn hình.

3. Chọn ID y tế (Medical ID).

4. Nhấn Sửa (Edit) để kiểm tra hoặc cập nhật thông tin cá nhân, bao gồm tình trạng bệnh lý, dị ứng, thuốc đang sử dụng, nhóm máu và các thông tin sức khỏe khác.

5. Tại mục Liên hệ khẩn cấp (Emergency Contacts), người dùng có thể thêm số điện thoại người thân để lực lượng cứu hộ liên hệ khi cần.

6. Kiểm tra mục Hiến tạng (Organ Donor) và lựa chọn trạng thái phù hợp với nguyện vọng cá nhân. Tùy phiên bản iOS và khu vực, cách hiển thị mục này có thể khác nhau.

7. Bật tùy chọn Hiển thị khi bị khóa (Show When Locked) để cho phép truy cập ID y tế từ màn hình khóa. Cuối cùng, nhấn Xong (Done) để lưu thay đổi.

Việc bật hiển thị ID y tế khi khóa màn hình giúp thông tin cần thiết có thể được tiếp cận trong trường hợp chủ thiết bị bất tỉnh hoặc không thể giao tiếp. Người dùng nên kiểm tra và cập nhật hồ sơ định kỳ để bảo đảm dữ liệu luôn chính xác.