Smart Banking Summit 2026: EmbedIT kết nối công nghệ với thực tiễn ngân hàng Việt Nam

Với vai trò Nhà tài trợ Vàng, EmbedIT đã mang đến góc nhìn thực tiễn về ứng dụng AI trong quản trị rủi ro và tự động hóa quy trình ra quyết định, hướng đến cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và an toàn hệ thống. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại diện từ cơ quan quản lý, ngân hàng và các doanh nghiệp công nghệ tài chính. Đại diện EmbedIT tham gia chia sẻ gồm ông Lê Hoàng Hải – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kỹ thuật EmbedIT Việt Nam và bà Mihaela Todica – Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á.

Cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và an toàn hệ thống bằng mô hình ra quyết định tích hợp

Trong bối cảnh tỷ lệ giao dịch trên các nền tảng số tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đã vượt ngưỡng 95%–99%, bài toán quản trị rủi ro đã trở thành yếu tố sống còn. Phiên thảo luận tại hội nghị đã chỉ rõ rào cản mang tính cố hữu: Sự thiếu đồng bộ giữa ba khối Kinh doanh (Sales), Quản trị rủi ro (Risk) và Tuân thủ (Compliance). Nếu khối Kinh doanh chịu áp lực mở rộng danh mục và đẩy nhanh quy trình tiếp nhận khách hàng (Onboarding), thì khối Rủi ro buộc phải siết chặt nợ xấu, còn khối Tuân thủ đòi hỏi các bước kiểm soát khắt khe. Sự xung đột này tạo ra những quy định chồng chéo, phát sinh nhiều khâu xử lý thủ công và làm suy giảm tính nhất quán trong quá trình ra quyết định tín dụng.

Ông Lê Hoàng Hải – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kỹ thuật EmbedIT Việt Nam cùng đại diện các doanh nghiệp

Để tháo gỡ điểm nghẽn trên, Ông Lê Hoàng Hải và bà Mihaela Todica, đại diện EmbedIT chia sẻ phương thức tiếp cận tích hợp trong quá trình ra quyết định toàn diện. Mô hình này cho phép ngân hàng chọn một mục tiêu kinh doanh trọng tâm, đồng thời chuyển toàn bộ các yêu cầu về Rủi ro và Tuân thủ thành các ranh giới an toàn. Động cơ ra quyết định sẽ kết hợp kho dữ liệu khách hàng sẵn có, các thông số sản phẩm, mô hình dự báo hành vi và những ràng buộc danh mục. Bằng cách phân tích xác suất vỡ nợ cùng độ nhạy cảm lãi suất, hệ thống có khả năng đưa ra đề nghị vay độc bản về hạn mức và lãi suất cho từng phân khúc khách hàng. Giải pháp này giúp các ngân hàng giảm khối lượng công việc thủ công, cải thiện tỷ lệ phê duyệt an toàn và tối ưu hiệu quả hoạt động, đồng thời bảo đảm các quyết định nằm trong giới hạn rủi ro và tuân thủ quy định của ngân hàng.

EmbedIT hiện diện tại Hà Nội: Kết hợp giải pháp quốc tế và thực tiễn bản địa

Bên cạnh góc nhìn kỹ thuật, thông điệp xuyên suốt của EmbedIT tại Smart Banking Summit 2026 chính là: Công nghệ tiên tiến chỉ phát huy giá trị khi gắn chặt với bài toán vận hành thực tế. Và vì vậy, với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (BFSI) trên phạm vi toàn cầu, EmbedIT đang không ngừng tăng tốc mở rộng mạng lưới đồng hành cùng các tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Tháng 7/2026, EmbedIT thiết lập cơ sở hoạt động chiến lược tại Hà Nội, đảm nhiệm vai trò đại diện kinh doanh phụ trách kết nối và phát triển khách hàng tại thị trường phía Bắc là ông Nguyễn Dũng Duy – Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của EmbedIT. Sự hiện diện trực tiếp này giúp EmbedIT tiếp cận sát hơn nhu cầu của các định chế tài chính trong nước, đồng thời kết nối với mạng lưới chuyên gia công nghệ quốc tế.

Năng lực triển khai của EmbedIT được thể hiện qua nhiều dự án số hóa quy mô lớn, tiêu biểu là hợp tác với Home Credit phát triển các nền tảng tài chính tại nhiều thị trường, phục vụ hơn 15 triệu người dùng thường xuyên và hơn 100 triệu người dùng ứng dụng toàn cầu. Từ danh mục giải pháp toàn diện gồm Nền tảng cho vay số (Lending Platform), P2P Lending tuân thủ pháp lý cho đến các công cụ AI Decisioning, sự kết hợp giữa hiểu biết thị trường nội địa và bệ phóng kỹ thuật toàn cầu giúp EmbedIT khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng ngành ngân hàng Việt Nam xây dựng khả năng chống chịu số và kiến tạo tăng trưởng bền vững.

Về EmbedIT:

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ tài chính quốc tế, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

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