Giá vàng hôm nay 17/11 tiếp tục giảm

Giá vàng sáng 17/11 tại SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh giảm từ 200.000 – 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, nối dài đà sụt giảm tới hơn 5,2 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh gần nhất ngày 5/11.

Cập nhật lúc 8h30 sáng 17/11/2026 theo bảng giá niêm yết của các thương hiệu như sau:

Vàng miếng SJC tại Phú Quý niêm yết tại 134,3 – 137,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng trong khi giá bán ra đi ngang.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Giao dịch ở mức 134,3 – 137,3 triệu đồng/lượng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm qua.﻿

Tại công ty SJC: Vàng miếng SJC (1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 134,2 – 137,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. So với đỉnh gần nhất ngày 5/11 (139,4 – 142,4 triệu đồng/lượng), vàng miếng SJC đã mất 5,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Cập nhật sáng ngày 17/11/2026, bảng giá niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận sự điều chỉnh giảm ở chiều thu mua đối với vàng miếng SJC và giảm đồng loạt cả hai chiều đối với dòng Vàng Rồng Thăng Long. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào) – 137,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với chiều qua (16/11), giá mua vào đã giảm 500.000 đồng/lượng, khiến chênh lệch mua – bán nới rộng lên 4,2 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh gần nhất thiết lập vào ngày 5/11 (138,6 – 142,5 triệu đồng/lượng), giá vàng miếng SJC tại BTMC đã "bốc hơi" 5,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn tròn trơn và Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long (999.9): Giao dịch quanh mức 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào) – 137,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, dòng vàng 999.9 của BTMC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Vàng trang sức Vàng Rồng Thăng Long: Loại 999.9 niêm yết ở mức 131,3 – 136,3 triệu đồng/lượng và loại 99.9 ở mức 131,1 – 136,1 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước và mất 5,3 triệu đồng/lượng so với đỉnh ngày 5/11.

Đà giảm của vàng trong nước tiếp tục chịu áp lực lớn từ thị trường quốc tế khi giá vàng thế giới giao ngay sáng nay lùi về quanh ngưỡng 3.850 – 3.879 USD/ounce, đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng trước sức ép từ đồng USD neo cao.

Giá bạc hôm nay﻿

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý: Giá bạc sáng nay có nhịp hồi nhẹ trong phiên khi Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) và Bạc thỏi Phú Quý 999 (các quy cách 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1 kg) cùng được niêm yết ở mức 1,449 triệu đồng/lượng (mua vào) – 1,494 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng so với thời điểm mở cửa lúc 8h30.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg giao dịch ở mức 38.639.903 – 39.839.900 đồng/kg. Riêng dòng Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá mua vào 1.449.000 đồng/lượng và bán ra 1.705.000 đồng/lượng.﻿

Giá bạc sáng nay 17/11 ghi nhận sự hồi phục nhẹ.

Cập nhật lúc 8h40 sáng ngày 17/11/2026 từ bảng giá niêm yết chính thức của Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Dòng sản phẩm Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 giữ mức niêm yết 1.457.000 đồng/lượng (mua vào) – 1.537.000 đồng/lượng (bán ra) đối với loại bạc miếng 1 lượng. Loại bạc miếng 5 lượng giao dịch ở mức 7.285.000 – 7.685.000 đồng. Đối với dòng bạc thỏi tích trữ, loại 0,5 kg (500 gram) có giá 19.426.181 – 20.492.821 đồng, và loại 1 kg (1.000 gram) niêm yết tại 38.852.362 – 40.985.642 đồng. Chênh lệch mua – bán tại đây duy trì ở mức 80.000 đồng/lượng (tương đương hơn 2,13 triệu đồng/kg).