Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ròng, vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao với hàm lượng vàng nguyên chất chiếm tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất. Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có sắc vàng ánh kim đậm đặc trưng và sang trọng, không bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian.

Do không pha trộn nhiều hợp kim nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 hiếm khi được chế tác thành trang sức cầu kỳ, tinh xảo hay đính đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi để phục vụ mục đích tích trữ tài sản.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng 17/11/2026, giá vàng miếng SJC 9999 tại PNJ niêm yết ở mức 13,45 - 13,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,27 - 13,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 17/11/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.270.000 13.690.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.270.000 13.690.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.941.000 13.520.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 13.270.000 13.690.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 13.270.000 13.690.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 12.927.000 13.506.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 12.792.000 13.412.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 12.765.000 13.385.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 11.764.000 12.384.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 9.520.000 10.140.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 8.574.000 9.194.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 8.168.000 8.788.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 7.627.000 8.247.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.289.000 7.909.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.004.000 5.624.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.450.000 5.070.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.882.000 4.502.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.270.000 13.690.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.330.000 13.740.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.350.000 13.750.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.330.000 13.730.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.330.000 13.730.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.130.000 13.630.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.450.000 13.750.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.