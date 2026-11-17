Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 17/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999, vàng nhẫn trơn tại PNJ cùng các thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ròng, vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao với hàm lượng vàng nguyên chất chiếm tới 99,99% và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất. Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có sắc vàng ánh kim đậm đặc trưng và sang trọng, không bị xỉn màu hay oxy hóa theo thời gian.
Do không pha trộn nhiều hợp kim nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng, trầy xước khi chịu tác động mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 hiếm khi được chế tác thành trang sức cầu kỳ, tinh xảo hay đính đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành dạng nhẫn tròn trơn, vàng miếng hoặc vàng thỏi để phục vụ mục đích tích trữ tài sản.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng 17/11/2026, giá vàng miếng SJC 9999 tại PNJ niêm yết ở mức 13,45 - 13,75 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Giá vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,27 - 13,69 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 17/11/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.270.000
|
13.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
13.270.000
|
13.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
12.941.000
|
13.520.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|
13.270.000
|
13.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|
13.270.000
|
13.690.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999
|
12.927.000
|
13.506.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 9920
|
12.792.000
|
13.412.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 99
|
12.765.000
|
13.385.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 916 (22K)
|
11.764.000
|
12.384.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 750 (18K)
|
9.520.000
|
10.140.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 680 (16.3K)
|
8.574.000
|
9.194.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 650 (15.6K)
|
8.168.000
|
8.788.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 610 (14.6K)
|
7.627.000
|
8.247.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 585 (14K)
|
7.289.000
|
7.909.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 416 (10K)
|
5.004.000
|
5.624.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 375 (9K)
|
4.450.000
|
5.070.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng 333 (8K)
|
3.882.000
|
4.502.000
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.270.000
|
13.690.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.330.000
|
13.740.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.350.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.330.000
|
13.730.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.330.000
|
13.730.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.130.000
|
13.630.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.450.000
|
13.750.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.
VTC News