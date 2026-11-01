VN-Index có thể hướng tới 1.870 điểm, CTCK “chọn mặt gửi vàng” loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản

Trong Báo cáo chiến lược tháng 11/2026, Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng các thông tin vĩ mô tích cực, cùng tín hiệu kỹ thuật xác nhận đáy ngắn hạn tại 1.651 điểm, đang tạo cơ sở để kỳ vọng thị trường bước vào nhịp hồi phục.

Theo đó, ABS đưa ra hai kịch bản cho VN-Index trong tháng 11, trong đó kịch bản tích cực được đánh giá có xác suất cao hơn.

VN-Index có thể hướng tới vùng 1.800 – 1.870 điểm

Ở kịch bản xác suất cao, ABS kỳ vọng thị trường giữ vững vùng hỗ trợ đáy ngắn hạn 1.651 điểm, từ đó quay trở lại trạng thái tăng ngắn hạn.

Điều kiện đi kèm là giá duy trì trên đường MA10, MACD xác nhận giao cắt lên, cấu trúc đỉnh – đáy cao dần và thanh khoản sôi động trở lại với giá trị bình quân khoảng 20.000 tỷ đồng/phiên.

Nếu những tín hiệu này được duy trì, ABS dự kiến VN-Index có thể lần lượt hướng tới các vùng 1.800 – 1.840 – 1.870 điểm. Trong quá trình hồi phục, thị trường vẫn có thể xuất hiện những phiên giảm bất ngờ; đây là những thời điểm nhà đầu tư có thể xem xét mua lướt sóng hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, kịch bản xác suất thấp được đặt ra nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ trung hạn quan trọng 1.600 điểm. Khi đó, cấu trúc thị trường có nguy cơ chuyển pha và chỉ số có thể chiết khấu sâu về quanh 1.500 điểm trước khi tái tích lũy.

Tuy nhiên, ABS chưa đánh giá cao khả năng này trong bối cảnh hiện tại, do thời gian điều chỉnh từ tháng 5/2025 đến nay đã đủ dài và tổng biên độ điều chỉnh của VN-Index cũng đã tương đối lớn.

Về chiến lược, công ty chứng khoán này nhận định VN-Index đang đi ngang trên khung trung hạn, trong khi khung ngắn hạn đã phát tín hiệu tăng trở lại. Do đó, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo nhịp hồi phục, căn cứ vào các vùng hỗ trợ và kháng cự cụ thể.

Loạt cổ phiếu tiềm năng có thể "xuống tiền"

Cùng với nhận định về thị trường, ABS Research đưa ra danh sách cổ phiếu khuyến nghị cho tháng 11, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng hạ tầng và thép.

Trong nhóm xây dựng – đầu tư công, VCG và DPG là hai cái tên được ABS lựa chọn.

Với VCG, ABS đánh giá mảng xây lắp có nền tảng tăng trưởng nhờ doanh nghiệp tham gia nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, Vành đai 4 Vùng Thủ đô, cao tốc Bắc – Nam phía Đông và cao tốc TP.HCM – Long Thành.

Cơ cấu tài chính của VCG cũng có sự cải thiện khi tổng nợ phải trả và nợ vay tài chính giảm so với đầu năm. Tuy nhiên, ABS đồng thời lưu ý rủi ro dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm hơn 1.800 tỷ đồng và các vấn đề pháp lý liên quan đến một số lãnh đạo đang bị điều tra.

Đối với DPG, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận quý III tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. ABS cho rằng công ty có thể hưởng lợi từ xu hướng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong đó mảng xây lắp tiếp tục được hỗ trợ bởi các dự án cầu lớn. Mảng bất động sản cũng được kỳ vọng đóng vai trò động lực trong giai đoạn 2026–2030.

Ở nhóm thép, ABS lựa chọn NKG, VGS và TVN.

NKG được chú ý nhờ kết quả kinh doanh quý III cải thiện mạnh, sản lượng xuất khẩu phục hồi và Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ dự kiến vận hành thương mại từ tháng 11/2026.

Với VGS, ABS kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng và ống thép tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, TVN được đánh giá tích cực nhờ chu kỳ phục hồi của thép xây dựng và câu chuyện tái cơ cấu gắn với quá trình thoái vốn của SCIC.

Nhóm ngân hàng có sự xuất hiện của NVB, TPB và HDB.

Đối với TPB, ABS đánh giá triển vọng khả quan nhờ chất lượng tài sản cải thiện, nguồn thu ngoài lãi được đa dạng hóa và quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. HDB được chú ý nhờ dư địa tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn được bổ sung và sự đóng góp ngày càng lớn từ hệ sinh thái công ty con.

Với NVB, ABS ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng mạnh và nền tảng vốn tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cũng lưu ý nhà đầu tư cần theo dõi rủi ro chất lượng tài sản.

Ở nhóm chứng khoán, VCI được ABS đưa vào danh sách nhờ lợi thế ở mảng ngân hàng đầu tư, khách hàng tổ chức, hoạt động cho vay ký quỹ và danh mục đầu tư. Theo ABS, doanh thu tư vấn tài chính của VCI trong quý III tăng mạnh, trong khi danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán vẫn còn dư địa hiện thực hóa lợi nhuận trong điều kiện thuận lợi.

Ở nhóm bất động sản – hạ tầng, danh sách gồm DXG, CII và TCH.

Với DXG, ABS cho rằng năm 2026 có thể là năm đáy lợi nhuận, trước khi doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2027. Động lực được đặt vào tiến độ bàn giao The Privé, Gem Sky World và việc tháo gỡ pháp lý cho một số dự án.

Triển vọng dài hạn của CII được ABS gắn với mảng hạ tầng giao thông, trong đó nổi bật là dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Trong khi đó, TCH được chú ý nhờ tiến độ bàn giao các dự án bất động sản như Hoàng Huy New City II, Green River và việc tiếp tục bổ sung quỹ đất tại Hải Phòng.