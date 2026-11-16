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Chứng khoán tăng nhẹ, dòng tiền vẫn mất hút

| | Thị trường chứng khoán

VN-Index tăng gần 2 điểm trong phiên giao dịch ngày 16/11, nhưng phần lớn cổ phiếu trên thị trường chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản HoSE giảm hơn 21%, xuống mức thấp nhất 1 tháng, cho thấy dòng tiền vẫn dè dặt dù chỉ số giữ được sắc xanh.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần giao dịch trong trạng thái phân hóa mạnh. VN-Index có thời điểm tăng hơn 17 điểm, lên 1.752,3 điểm, nhưng đà tăng dần thu hẹp về cuối phiên. Chốt phiên, chỉ số tăng 1,91 điểm, tương ứng 0,11%, lên 1.736,8 điểm.

Đáng chú ý, sắc xanh của VN-Index chủ yếu được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực bán lan rộng trên bảng điện. Chưa tới 100 cổ phiếu trên HoSE giữ được sắc xanh, trong khi hơn 200 mã giảm giá.

Chứng khoán tăng nhẹ, dòng tiền vẫn mất hút- Ảnh 1.

Thanh khoản HoSE xuống mức thấp nhất 1 tháng. Ảnh minh họa.

VIC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mang về 8,2 điểm cho VN-Index. MCH đóng góp 1,86 điểm và DMX đóng góp 0,65 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi 1,03 điểm, cùng áp lực từ các cổ phiếu VPB, TCB, CTG, TCX và HDB.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh rõ nét. TCB giảm 2,52%, VPB giảm 1,81%, VIB giảm 1,78%, VCB giảm 1,12%. Tại nhóm chứng khoán, SSI giảm 1,73%, VIX giảm 1,92%, VCI giảm 2,04% và VND giảm 1,38%. Nhiều cổ phiếu bất động sản như KDH, TCH, DXG cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 11.877 tỷ đồng, giảm 21,54% so với phiên trước và thấp hơn khoảng 23% so với bình quân 20 phiên. Theo trang tin tài chính và chứng khoán Vietstock, dòng tiền vào thị trường chỉ đạt khoảng 11.900 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 1 tháng qua.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng giải ngân mạnh, ngay cả khi VN-Index duy trì được sắc xanh. Dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ, chưa tạo được sự lan tỏa đủ rộng để nâng đỡ thị trường.

Một trong những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm là động thái mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước. Từ ngày 11/11, cơ quan điều hành thông báo chào mua ngoại tệ giao ngay định kỳ hai phiên mỗi tuần, vào thứ Hai và thứ Tư, với mức giá 25.500 đồng/USD. Động thái này được kỳ vọng bổ sung tiền đồng cho hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ thanh khoản.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường chưa cải thiện, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế ở nhiều nhóm cổ phiếu, VN-Index có thể tiếp tục đối mặt những nhịp rung lắc. Khả năng duy trì vùng 1.700-1.720 điểm và sự trở lại của dòng tiền sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định diễn biến các phiên tới.

Theo Việt Linh

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