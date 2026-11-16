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Mr Pips, Mr Hunter lĩnh án chung thân

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Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị tuyên án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chịu mức án 12 năm tù và 11 năm tù về tội Rửa tiền.

Chiều 16/11, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với Phó Đức Nam ( Mr Pips ), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng hơn 180 bị cáo khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ, HĐXX tuyên phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là chung thân.

Phó Đức Nam (Mr Pips) tại toà.

Theo cơ quan công tố, đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKS nhấn mạnh, thiệt hại không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều bị hại phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Thậm chí, có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Theo VKS, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đánh giá vai trò của từng bị cáo, đại diện VKS xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo, Lê Khắc Ngọ đứng thứ hai.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tại toà.

Đại diện VKS xác định Nam là người chỉ đạo, điều hành hoạt động của hệ thống, đồng thời hưởng lợi lớn nhất sau khi trừ các chi phí vận hành. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan công tố còn cáo buộc Nam thực hiện hành vi rửa tiền nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, đầu tư và tích lũy tài sản.

Bị cáo Phó Đức Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thực hiện các giao dịch, mua tài sản và tiền điện tử. Tổng số tiền được VKS xác định liên quan hành vi rửa tiền của Nam là khoảng 561 tỷ đồng.

Đối với Lê Khắc Ngọ , đại diện VKS xác định bị cáo giữ vai trò cao thứ hai, cùng Nam tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng, tổ chức hoạt động nhằm lôi kéo, dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, Ngọ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Ngoài ra, để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Ngọ đã sử dụng số tiền này mua 4 bất động sản trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng và mua 143kg vàng nguyên khối với số tiền khoảng 188 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Ngọ là khoảng 195 tỷ đồng.

Theo Minh Tuệ

VTC News

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