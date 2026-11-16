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Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại "xả" hơn 160 tỷ đồng ngay phiên đầu tuần

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Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại "xả" hơn 160 tỷ đồng ngay phiên đầu tuần

Giao dịch khối ngoại phiên nay khá cân bằng khi mua ròng nhẹ khoảng 13 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hụt hơi về cuối phiên 16/11 khiến đà tăng gần như biến mất. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 2 điểm lên sát mốc 1.737 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE giảm mạnh còn chưa đầy 8.770 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại phiên nay khá cân bằng khi mua ròng khoảng 13 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể: 

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 21 tỷ đồng

Ở chiều mua, VIC dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 117 tỷ đồng. Xếp sau là MSN với 62 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về KDH với 41 tỷ đồng, VNM với 40,7 tỷ đồng và LPB với 33 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khoảng 163 tỷ đồng. Theo sau là VCB với 53 tỷ đồng, VPB với 39 tỷ đồng, BID với 38 tỷ đồng và ACB với 37 tỷ đồng.

Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại "xả" hơn 160 tỷ đồng ngay phiên đầu tuần- Ảnh 1.

Nguồn: Vietcap. 

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất CEO với khoảng 3 tỷ đồng. Tiếp đến là MBS với 2 tỷ đồng, IDC với 1,5 tỷ đồng, SHS với 1,2 tỷ đồng và TIG với 0,6 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PVS dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 12 tỷ đồng. Các mã còn lại trong top 5 bán ròng gồm NTP với 1,5 tỷ đồng, TNG với 1,4 tỷ đồng, NVB với 0,9 tỷ đồng và VTZ với 0,4 tỷ đồng.

Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại "xả" hơn 160 tỷ đồng ngay phiên đầu tuần- Ảnh 2.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Ở chiều mua, TIN được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 5 tỷ đồng. Theo sau là PCB với 1 tỷ đồng, PHP với 0,4 tỷ đồng, HNG với 0,1 tỷ đồng và CMF với giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều bán, ACV bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng. Xếp sau là VEA với 1,6 tỷ đồng, F88 với 0,8 tỷ đồng, QNS với 0,6 tỷ đồng và WSB với 0,5 tỷ đồng.

Một cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại "xả" hơn 160 tỷ đồng ngay phiên đầu tuần- Ảnh 3.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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