Một ‘cá mập’ từ Shark Tank Việt Nam sắp lập ban nhạc 3-5 thành viên

Trên trang cá nhân, doanh nhân Bùi Quang Minh (còn gọi là Minh Beta) - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Beta Group chia sẻ đang casting thành viên cho dự án Minh’s Moving Music.

Minh’s Moving Music trọng tâm là tìm kiếm một ban nhạc gồm 3-5 thành viên để đồng hành. Doanh nhân Bùi Quang Minh cho biết âm nhạc không phải một cuộc thử sức nhất thời mà là lĩnh vực anh muốn đầu tư nghiêm túc, cùng sự tham gia của các cộng sự.

Anh không đơn thuần là tìm kiếm một ban nhạc chơi tốt, mà là những người có cá tính âm nhạc riêng, có sự đồng điệu và cùng chia sẻ tình yêu với âm nhạc.

Buổi casting tìm kiếm thành viên cho dự án có sự tham gia của giám đốc casting Hà Quốc Đại và nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Andy Trần trong vai trò giám khảo. Khách mời đặc biệt của chương trình là Christian Dinh Gulino, nhà sản xuất âm nhạc từng làm việc với Kylie Minogue, Nicole Scherzinger, Will Young, Jessie J, Sam Smith và biểu diễn cùng ban nhạc Coldplay.

Sau khi được lựa chọn, các thành viên sẽ tham gia tập luyện và ghi hình định kỳ theo kế hoạch sản xuất của Minh’s Moving Music.

Về định hướng nội dung, Minh Beta cho biết anh muốn đưa các buổi biểu diễn live band (nhạc sống) đến nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có những nơi khán giả chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với hình thức biểu diễn này.

Doanh nhân Bùi Quang Minh trong buổi casting cho sự án Minh’s Moving Music. Ảnh: Facebook nhân vật.

Bùi Quang Minh, thường được biết đến với tên gọi Shark Minh Beta sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.

Sau hơn 10 năm khởi nghiệp thành công với chuỗi rạp Beta Cinema, Minh Beta đang mở rộng hoạt động nghệ thuật. Đầu năm 2026, anh lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh với Mùi Phở, đạt doanh thu khoảng 40 tỷ đồng tại phòng vé trong nước.

Thông qua Beta Productions, đơn vị thành viên phụ trách mảng nội dung, Beta Group tham gia sản xuất phim điện ảnh, phát triển các tài sản sở hữu trí tuệ (IP) và thử nghiệm ứng dụng AI trong sản xuất nội dung. Một số dự án có sự tham gia của đơn vị này gồm Kế hoạch đổi chồng, Ngày mai Mai cưới, Mỹ nhân thần sách và Chị chị em em 3.

Ở mảng phát hành, Beta Cinemas hiện có 21 cụm rạp trên cả nước, phục vụ khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm. Đáng chú ý, Beta Media, đơn vị thuộc Beta Group, đã hợp tác với Aeon Entertainment (Nhật Bản) thành lập liên doanh, hướng tới đầu tư tối đa 5.000 tỷ đồng để phát triển và vận hành 50 cụm rạp mang thương hiệu Aeon Beta Cinema vào năm 2035.