Những cổ phiếu nào đang bị cắt margin trên HoSE?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách cập nhật các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong tháng 11/2026. Theo thông báo số 2233/TB-SGDHCM ngày 13/11, hai cổ phiếu được bổ sung lần này là GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và SGN của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn.

Trong đó, cổ phiếu GDA bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Đối với SGN, HOSE cho biết nguyên nhân là doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Sau đợt bổ sung này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE tính đến ngày 13/11/2026 gồm 70 mã , bao gồm cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Đáng chú ý, danh sách tiếp tục có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn và những cái tên quen thuộc trên thị trường chứng khoán.

Trong nhóm ngân hàng, có ba mã BVB của BVBank, KLB của KienlongBank và VBB của Vietbank. Trong đó, BVB và VBB chưa đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng, còn KLB thuộc diện không đủ điều kiện do báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 được soát xét có kết luận không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

Nhóm hàng không có HVN của Vietnam Airlines và SGN của Phục vụ Mặt đất Sài Gòn. HVN nằm trong danh sách do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, trong khi SGN vừa được bổ sung bởi lý do liên quan đến kết luận của cơ quan thuế.

Ở lĩnh vực chứng khoán, APG của Chứng khoán APG và LPS của Chứng khoán LPS cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trong đó, APG thuộc diện cảnh báo, còn LPS có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Một số cổ phiếu đáng chú ý khác gồm DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, DMX của Đầu tư Điện Máy Xanh, DQC của Điện Quang, TTF của Gỗ Trường Thành và TMT của Ô tô TMT.

Theo danh sách công bố, DGC thuộc diện hạn chế giao dịch, DQC và TTF thuộc diện kiểm soát, trong khi TMT thuộc diện cảnh báo. Riêng DMX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng.

Nhóm bất động sản và xây dựng cũng xuất hiện nhiều mã như LDG, NVT, OGC, PTL, TDH, VPH và DLG. Phần lớn các trường hợp này nằm trong danh sách do chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Ngoài ra, danh sách còn có một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận âm trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, gồm BCE, MCP, MHC, NHA, PNC, SMA, ST8, STK, TNH, VID, VNG và VNS. Tùy từng doanh nghiệp, HOSE căn cứ vào lợi nhuận sau thuế hoặc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ để xác định điều kiện giao dịch ký quỹ.

Bên cạnh cổ phiếu, một số chứng chỉ quỹ như FUEABVND, FUEVFVND, FUEMITEC và FUEVN50G cũng nằm trong danh sách vì các nguyên nhân liên quan đến thời gian niêm yết hoặc giá trị tài sản ròng theo quy định.

Theo quy định, chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sẽ không được các công ty chứng khoán cấp tín dụng để mua bằng margin.