Một Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia có bố mẹ đều làm tại FPT, giành 50.000 USD sang Úc nhưng lại chọn đại học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Bảo Khánh bên cạnh bố mẹ trong lần lên nhận vinh danh từ FPT sau khi giành ngôi Vô địch Olympia.

Giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD dành cho việc du học, Trần Bùi Bảo Khánh lại có lựa chọn khác với phần lớn các quán quân tiền nhiệm. Thay vì lên đường sang Australia, nam sinh quyết định ở lại Việt Nam để theo học Đại học VinUni, ngôi trường do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Đáng chú ý, Bảo Khánh còn có mối liên hệ đặc biệt với một doanh nghiệp công nghệ lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam. Cả bố và mẹ của nam sinh đều đang làm việc tại FPT Software, công ty thành viên của Tập đoàn FPT (mã chứng khoán: FPT).

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Trần Bùi Bảo Khánh

Từ vòng nguyệt quế Olympia đến học bổng toàn phần tại VinUni

Trần Bùi Bảo Khánh từng là học sinh lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, nam sinh đã có màn bứt phá trong phần thi Về đích, giành 215 điểm chung cuộc để trở thành nhà vô địch năm thứ 25.

Bên cạnh chiếc vòng nguyệt quế, Bảo Khánh nhận phần thưởng trị giá 50.000 USD, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng theo giá trị được công bố tại thời điểm trao giải. Khoản thưởng này được quy đổi thành học phí nếu nam sinh lựa chọn du học nước ngoài.

Australia vốn là điểm đến quen thuộc của nhiều nhà vô địch Olympia trong hơn hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, Bảo Khánh quyết định không lập tức đi theo con đường này mà lựa chọn học đại học ngay tại Việt Nam.

Cụ thể, Bảo Khánh đã nhập học tại Đại học VinUni bằng Học bổng Chủ tịch Trường. Đây là mức học bổng cao nhất trong chương trình học bổng tài năng của trường, bao gồm 100% học phí và toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Lý giải về quyết định này, Bảo Khánh cho biết muốn trải nghiệm hình thức "du học tại chỗ" trong môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời có điều kiện ở gần gia đình. Dù vậy, nam sinh vẫn để ngỏ khả năng học tập hoặc chuyển tiếp ra nước ngoài trong tương lai.

Bố mẹ đều làm việc tại FPT Software, được dạy lập trình từ lớp 2

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành Quán quân Olympia, Bảo Khánh đã có nhiều năm gắn bó với môi trường FPT thông qua công việc của bố mẹ.

Bố của Khánh là ông Trần Thanh Chiến, hiện đảm nhiệm công việc quản trị dự án tại FPT Software. Mẹ là bà Bùi Thị Thanh Thúy, chuyên viên đảm bảo chất lượng, cũng làm việc tại doanh nghiệp này.

Từ những năm tiểu học, Bảo Khánh thường xuyên theo bố mẹ đến công ty. Trong thời gian chờ bố mẹ tan làm, nam sinh có cơ hội tiếp xúc với các kỹ sư công nghệ, trò chuyện cùng nhân viên và khách hàng nước ngoài của FPT.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là khi học lớp 3, Khánh từng chơi cờ cùng một đối tác người Mỹ của công ty. Những cuộc gặp gỡ như vậy giúp nam sinh sớm làm quen với môi trường giao tiếp quốc tế.

Ở nhà, bố của Khánh cũng dành nhiều thời gian hướng dẫn con tiếp cận công nghệ. Từ lớp 2, nam sinh đã được dạy lập trình, đọc sách và sử dụng máy đọc sách để mở rộng kiến thức. Tuy nhiên, theo ông Chiến, việc dạy lập trình không nhằm định hướng con trai phải trở thành lập trình viên. Thay vào đó, gia đình coi đây là phương tiện rèn luyện tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề, đồng thời để Khánh tự quyết định ngành học cũng như con đường nghề nghiệp sau này.

Sau chiến thắng tại Olympia, Bảo Khánh được lãnh đạo FPT tổ chức gặp mặt và tuyên dương. Buổi gặp có sự tham gia của Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cùng lãnh đạo FPT Software.

Đặc biệt, bà Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software, đã dành tặng nam sinh cơ hội trải nghiệm một tháng làm việc tại FPT Japan. Đây là dịp để Bảo Khánh tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế và tìm hiểu thêm về những dự án công nghệ mà FPT triển khai ở nước ngoài.

Nói về điểm đến được Bảo Khánh lựa chọn là Đại học VinUni, ngôi trường được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/12/2019 và chính thức khánh thành vào tháng 1/2020.

VinUni do Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) sáng lập, gắn với định hướng phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trường có khuôn viên rộng 23 ha tại Vinhomes Ocean Park, Hà Nội. Ngay từ giai đoạn thành lập, VinUni đã hợp tác với hai đại học hàng đầu của Mỹ là Cornell và Pennsylvania trong các hoạt động phát triển chương trình đào tạo, quản trị và nghiên cứu.

Về chính sách hỗ trợ tài chính, VinUni hiện triển khai nhiều mức học bổng tài năng, từ 50% học phí đến toàn phần. Riêng Học bổng Chủ tịch Trường mà Bảo Khánh nhận được hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt trong thời gian học theo quy định của chương trình.