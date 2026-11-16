Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 16/11-20/11, tỷ lệ cao nhất 45%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 22 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 16/11/2026 - 20/11/2026, mức cao nhất là 45% và thấp nhất là 6,5%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 45%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Khoáng sản Bình Định (MCK: BMC, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 6,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 650 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2026.

Ảnh minh họa: VIB

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 16/11/2026.

CTCP Thủy điện Thác Bà (MCK: TBC, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (MCK: NSC, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2026.

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Invest, MCK: HGI, sàn UPCoM) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 7%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2026.

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (MCK: AST, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 19/11/2026.

CTCP Sonadezi Long Bình (MCK: SZB, sàn HNX) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 20/11/2026.