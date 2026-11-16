“Cá mập" Dragon Capital vừa bất ngờ gom hơn 17 triệu cổ phiếu một doanh nghiệp bất động sản

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có động thái đáng chú ý tại CTCP Bluemarq Group (mã chứng khoán: DXG), tiền thân là Tập đoàn Đất Xanh. Theo các báo cáo thay đổi sở hữu, lượng cổ phiếu DXG do nhóm nhà đầu tư liên quan đến Dragon Capital nắm giữ đã tăng ròng 17,45 triệu đơn vị trong giai đoạn từ ngày 4/11 đến 12/11.

Cụ thể, theo báo cáo công bố ngày 13/11, nhóm nhà đầu tư này đã mua ròng thêm 2,6 triệu cổ phiếu DXG, nâng tổng sở hữu từ 75,9 triệu lên hơn 78,5 triệu đơn vị. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,99% lên 6,19% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trong đợt giao dịch này, Norges Bank mua thêm 800.000 cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited và Wareham Group Limited cùng mua 750.000 cổ phiếu mỗi tổ chức. Đáng chú ý, Gates Foundation Trust, quỹ tín thác đầu tư gắn với tỷ phú Bill Gates, cũng mua thêm 200.000 cổ phiếu, trong khi Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust mua 100.000 đơn vị.

Tạm tính theo thị giá 11.100 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu mua ròng trong đợt này có giá trị khoảng 28,9 tỷ đồng. Sau giao dịch, Hanoi Investments Holdings Limited là tổ chức nắm giữ nhiều cổ phiếu DXG nhất trong nhóm, với 27,35 triệu đơn vị, tương đương 2,16% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 4/11, Dragon Capital cũng mua ròng 5 triệu cổ phiếu DXG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,81% lên 5,21%, chính thức trở lại vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi hồi tháng 7/2026, nhóm quỹ ngoại này từng giảm sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% sau khi bán ròng hơn 546.000 cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, DXG vừa ghi nhận nhịp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Từ mức 9.860 đồng/cổ phiếu ngày 2/11, thị giá tăng lên 11.100 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên 13/11, tương ứng mức tăng gần 13%. Đáng chú ý, thanh khoản cũng có những phiên đột biến, với gần 38,6 triệu cổ phiếu được giao dịch ngày 4/11 và hơn 31,6 triệu đơn vị trong phiên 6/11.

Cùng thời điểm Dragon Capital gia tăng sở hữu, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT Bluemarq Group, cũng đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu DXG trong thời gian từ ngày 3/11 đến 2/12. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Hiếu nắm giữ dự kiến tăng lên gần 15,5 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1,22% vốn điều lệ.

Về hoạt động kinh doanh, kết quả của doanh nghiệp bất động sản này vẫn chịu áp lực. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bluemarq Group ghi nhận doanh thu thuần khoảng 2.823 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt khoảng 253 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm hơn 50%, còn 106 tỷ đồng.

Riêng quý 3/2026, doanh thu thuần giảm 36% xuống còn khoảng 683 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 3,2 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ năm ngoái.