Một sự kiện quan trọng trong tháng 12 có thể tác động mạnh đến chứng khoán

Vì sao NHNN chưa bơm được tiền?



Theo Chứng khoán MB (MBS), việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai chào mua ngoại tệ giao ngay định kỳ hai phiên mỗi tuần, với tỷ giá 25.500 đồng/USD từ ngày 11/11/2026, là bước đi chủ động nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Khác với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày, công cụ này cho phép NHNN bơm tiền Đồng mà không xác định trước thời điểm thu hồi. Ước tính, mỗi 1 tỷ USD mua thành công sẽ tương ứng khoảng 25.500 tỷ đồng được đưa vào hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, đến hết tuần giao dịch ngày 13/11, NHNN vẫn chưa ghi nhận giao dịch mua ngoại tệ thành công nào.Theo MBS, nguyên nhân chủ yếu đến từ hai rào cản.

Thứ nhất, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng ngày 11/11 ở mức 25.660 đồng/USD, cao hơn 160 đồng so với giá chào mua của NHNN, khiến các ngân hàng chưa có động lực bán USD.

Thứ hai, trạng thái ngoại tệ tại nhiều ngân hàng vẫn âm. Dữ liệu quý III/2026 cho thấy 15/26 ngân hàng có trạng thái USD nội bảng âm; tính cả cam kết ngoại bảng, 11/18 ngân hàng ghi nhận vị thế USD kết hợp âm. Trong khi đó, trạng thái dương chủ yếu tập trung tại một số ngân hàng như VietinBank, Vietcombank, Techcombank và OCB.

Dù vậy, MBS cho rằng việc chưa phát sinh giao dịch không đồng nghĩa chính sách mất đi hiệu quả. Khi tỷ giá liên ngân hàng giảm về gần hoặc dưới 25.500 đồng/USD, hoặc NHNN điều chỉnh giá mua linh hoạt hơn, kênh này có thể phát huy tác dụng, vừa hỗ trợ thanh khoản tiền Đồng, vừa tạo điều kiện gia tăng dự trữ ngoại hối.

Trên thị trường chứng khoán, khoảng cách giữa kỳ vọng chính sách và dòng tiền thực tế phần nào lý giải diễn biến tâm lý nhà đầu tư trong những phiên gần đây.

Ngay sau khi thông tin NHNN triển khai mua ngoại tệ giao ngay định kỳ được công bố, thị trường đã có phản ứng tích cực. Trong phiên 10/11, VN-Index tăng mạnh 28,75 điểm, khi nhà đầu tư kỳ vọng công cụ mới sẽ bổ sung nguồn tiền Đồng dài hạn cho hệ thống ngân hàng, góp phần giảm áp lực thanh khoản và chi phí vốn.

Tuy nhiên, sự hưng phấn ban đầu dần nhường chỗ cho tâm lý thận trọng khi thị trường nhận thấy dòng tiền hỗ trợ vẫn chưa thực sự được kích hoạt. Những rào cản về tỷ giá và trạng thái ngoại tệ khiến thông điệp hỗ trợ thanh khoản chưa thể chuyển hóa thành lượng tiền Đồng được bơm ra thông qua kênh này, trong khi áp lực tỷ giá và nhu cầu vốn cuối năm vẫn hiện hữu.

Chứng khoán có thể biến động nếu Fed tăng lãi suất



Dẫu vậy, MBS cho rằng thị trường vẫn có những yếu tố hỗ trợ nhất định trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt là hiệu ứng mùa vụ tháng 11.

Sau hai tháng giảm điểm liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10, VN-Index bước vào tháng 11 với nền tảng thống kê tương đối thuận lợi. Theo dữ liệu 10 năm gần nhất, tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với mức sinh lời bình quân 3,8%, xếp thứ hai trong số các tháng có hiệu suất tốt nhất năm.

Trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể, yếu tố mùa vụ tích cực được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho một nhịp hồi phục kỹ thuật.

Tuy nhiên, MBS cũng lưu ý rằng dù quý IV, đặc biệt là tháng 11 và tháng 12, thường là giai đoạn thuận lợi đối với thị trường cổ phiếu, yếu tố mùa vụ không phải lúc nào cũng đủ sức đảo ngược xu hướng. Những rủi ro từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhất là khả năng 100% cho một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 12 có thể lấn át các tín hiệu tích cực mang tính chu kỳ.

Về mặt kỹ thuật, MBS đánh giá VN-Index đang đứng trước những vùng giá có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định xu hướng ngắn hạn. Ở chiều tăng, các nhịp phục hồi sẽ phải đối mặt với vùng kháng cự 1.753–1.760 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn, VN-Index có khả năng quay lại kiểm định vùng 1.680 điểm, tương ứng khu vực đáy tháng 10, nhằm tìm kiếm điểm cân bằng mới.

Trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp và tín hiệu phục hồi chưa thực sự rõ ràng, MBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, ưu tiên quản trị rủi ro thay vì gia tăng vị thế quá sớm.

Về cơ hội đầu tư, công ty chứng khoán này ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap) và những nhóm ngành có tính phòng thủ như sản xuất, phân phối điện và bảo hiểm. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược luân chuyển dòng tiền sang các nhóm cổ phiếu vẫn duy trì được sức hút như logistics, đầu tư công, xây dựng, thủy sản và bất động sản dân cư.