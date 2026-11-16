Novaland chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế với giá 34.000 đồng/cổ phiếu, gấp 3,4 lần giá thị trường

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua nghị quyết chuyển đổi 16 trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành khoảng 2,8 triệu cổ phiếu NVL, với giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mức giá này cao gấp khoảng 3,4 lần thị giá cổ phiếu NVL trên thị trường trong thời gian gần đây.

Tính từ đầu năm 2026, các trái chủ đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 41 trái phiếu thuộc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL. Việc tiếp tục thực hiện quyền chuyển đổi ở mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu, theo các điều khoản đã thỏa thuận, là diễn biến đáng chú ý trong quá trình Novaland xử lý các nghĩa vụ nợ và tái cấu trúc tài chính.

Về phía doanh nghiệp, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu giúp giảm nghĩa vụ nợ phải thanh toán bằng tiền mặt, qua đó giảm áp lực dòng tiền và cải thiện cơ cấu vốn. Đây cũng là một trong những giải pháp Novaland đang triển khai nhằm tạo thêm dư địa tài chính cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn phục hồi.

Tại chương trình gặp mặt nhà đầu tư ngày 7/11, đại diện Novaland cho biết tập đoàn tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bàn giao sản phẩm, tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn.

Bên cạnh việc cơ cấu lại các khoản nợ, Novaland cũng đang tìm kiếm nguồn lực tài chính thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 11/11, HĐQT Novaland thông qua việc thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo đó, thời gian phân phối được kéo dài đến hết ngày 11/1/2027, nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông thực hiện quyền mua và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch huy động vốn.

Ở hoạt động kinh doanh, tính đến cuối tháng 9/2026, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng. Một số vướng mắc pháp lý tại các dự án trọng điểm cũng đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai xây dựng và bàn giao sản phẩm.

Đáng chú ý, dự án Aqua City đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và chính thức mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026. Đây được xem là một trong những diễn biến quan trọng trong kế hoạch khôi phục hoạt động kinh doanh của Novaland, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang phải xử lý áp lực tài chính và đẩy mạnh tái cấu trúc.