Giá vàng bạc 16/11: Vàng giảm xuống thấp nhất năm 2026, cập nhật mới nhất của Phú Quý, SJC, Doji

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (16/11), thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận trạng thái đi ngang ở vùng giá thấp sau một tuần biến động mạnh. Tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư khiến giá vàng miếng, vàng nhẫn và bạc tại các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý, DOJI hay Bảo Tín Mạnh Hải chưa có nhiều bứt phá.

Diễn biến giá vàng miếng và vàng nhẫn ngày 16/11

Chịu tác động trực tiếp từ đà giảm của thế giới, giá vàng miếng SJC trong nước tuần qua đã giảm từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chính thức rời xa vùng đỉnh 140 triệu đồng/lượng và lùi về mốc 137,5 triệu đồng/lượng.﻿

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đối với các bản vị nhỏ hơn, vàng SJC loại 5 chỉ giữ giá mua vào 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,52 triệu đồng/lượng; trong khi loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ bán ra nhỉnh hơn một chút ở mức 137,53 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn trơn, nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra. Loại nhẫn 0,3 chỉ và 0,5 chỉ có giá bán ra cao hơn 100 nghìn đồng, đạt 137,4 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC sáng 16/11 niêm yết đồng nhất với hệ thống SJC ở ngưỡng 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đáng chú ý, dòng sản phẩm nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 cũng được doanh nghiệp này neo ngang bằng giá vàng miếng, giao dịch quanh mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng vàng Phú Quý 1 lượng hàm lượng 99.9 thấp hơn nhẹ 100 nghìn đồng, ở mức 134,4 – 137,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng nay đi ngang sau khi giảm nhiều phiên liên tiếp.

Tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC giữ nguyên mốc 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với dòng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, DOJI điều chỉnh giá mua vào ở mức 133,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải (cập nhật từ phiên cuối tuần), giá giao dịch có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung. Cụ thể, vàng miếng SJC tại đây niêm yết 135 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Sản phẩm Kim Gia Bảo 24K (99.99) giao dịch ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng, còn dòng Kim Gia Bảo Gift 24K có giá 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Thị trường bạc trong nước

Cùng nhịp với vàng, thị trường bạc sáng 16/11 ghi nhận sự phân hóa nhẹ giữa các thương hiệu lớn. Tại Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng và bạc thỏi Phú Quý 999 (các loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng, 1 kg) cùng được niêm yết ở mức 1,463 triệu đồng/lượng mua vào và 1,508 triệu đồng/lượng bán ra. Đồng bạc mỹ nghệ 999 có giá mua vào 1,463 triệu đồng/lượng nhưng chiều bán ra cao hơn, đạt 1,721 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi theo đơn vị kilogram, bạc thỏi Phú Quý 999 giao dịch ở mức 39,013 triệu đồng/kg mua vào và 40,213 triệu đồng/kg bán ra.

Tại DOJI, giá bạc niêm yết cao hơn đáng kể so với Phú Quý. Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng đang mua vào ở mức 1,599 triệu đồng/lượng và bán ra 1,664 triệu đồng/lượng (tương đương 7,995 – 8,320 triệu đồng cho loại 5 lượng). Đối với bạc 999 dạng miếng, thanh, thỏi, DOJI giao dịch ở ngưỡng 1,554 triệu đồng/lượng mua vào và 1,634 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, mở cửa phiên sáng 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 3.875,65 USD/ounce, giảm nhẹ 9,04 USD/ounce (tương đương 0,23%) so với chốt phiên liền trước và tiếp tục duy trì dưới mốc cản tâm lý 3.900 USD/ounce. Nhìn lại tuần giao dịch vừa qua, kim loại quý đã trải qua một đợt điều chỉnh lao dốc mạnh. Trên sàn quốc tế, giá vàng mất khoảng 4,5% giá trị (bốc hơi khoảng 186 USD/ounce), đánh dấu tuần giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 6/2026.

Dự báo xu hướng giá vàng tuần này

Bước sang tuần giao dịch mới, giới phân tích tài chính quốc tế đánh giá giá vàng vẫn chịu nhiều sức ép trong ngắn hạn. Áp lực lớn nhất đến từ việc lạm phát tại Mỹ vẫn neo cao, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên. Nhiều chuyên gia nhận định thị trường đang định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới, khiến vàng trở thành tài sản chịu áp lực bán đầu tiên.

Theo khảo sát của Kitco, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cá nhân đã sụt giảm mạnh (tỷ lệ dự báo tăng giảm từ 68% xuống còn 42%, trong khi tỷ lệ dự báo giảm tăng vọt lên 38%).

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lực cầu săn hàng giá rẻ cùng hoạt động tích lũy vàng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương – điển hình là việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua ròng 25,8 tấn vàng trong tháng 10 – vẫn là bệ đỡ quan trọng giúp giá vàng khó giảm sâu.

Trong tuần này, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như doanh số bán lẻ (ngày 17/11) và đặc biệt là biên bản cuộc họp của Fed công bố vào ngày 18/11. Nếu các tín hiệu kinh tế tiếp tục ủng hộ kịch bản thắt chặt tiền tệ, giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co, tích lũy quanh vùng giá hiện tại hoặc kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi xác lập xu hướng mới.