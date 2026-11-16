Một doanh nghiệp vừa phát hành 7.400 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất chỉ 5%/năm

Công ty CP Đầu tư và Công nghệ TokenBay (TokenBay) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 10/11/2026, TokenBay đã phát hành thành công 74.000 trái phiếu mã TKBL12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 7.400 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 10/11/2031. Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất mà TokenBay đang lưu hành (theo công bố phát hành trên HNX). Đáng chú ý, theo HNX, lô này có lãi suất phát hành chỉ 5%/năm, các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố.

Theo tài liệu của PV, ngày 6/11/2026 (chỉ trước thời điểm phát hành trái phiếu chỉ vài ngày), TokenBay đã mang quyền tài sản được hưởng theo cổ phần thế chấp của doanh nghiệp này tại Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (hơn 139,9 triệu cổ phần) làm tài sản bảo đảm tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Về TokenBay, doanh nghiệp này được thành lập vào giữa tháng 10/2024 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tinh Vân; đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Tháng 9/2025, doanh nghiệp đổi tên thành như hiện tại. Đến tháng 1/2026, TokenBay điều chỉnh tăng mạnh vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 1.501 tỷ đồng.

Sau nhiều lần thay đổi, hiện, bà Bùi Thị Hương (SN 1960) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 5/2026, TCBS đã phê duyệt quyết định bán toàn bộ 16,5 triệu cổ phần tại TokenBay. Báo cáo tài chính quý III/2026 của TCBS thể hiện, số cổ phần này có giá trị 165 tỷ đồng, TCBS đã hoàn tất thương vụ thoái vốn và không còn ghi nhận khoản đầu tư nào tại TokenBay (tính đến ngày 30/9/2026).

Ngày 6/11/2026, TCBS đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

Theo đó, TCBS sẽ thực hiện quyền mua 1,61 triệu cổ phần phát hành thêm của TCEX trong đợt tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng. Trong trường hợp có cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu bằng phương thức thực hiện quyền và HĐQT TCEX chào bán tiếp số cổ phần còn lại đó, HĐQT TCBS giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT TCBS quyết định số lượng cổ phần phổ thông mà TCBS được quyền đăng ký mua thêm với số lượng tối đa là 108,3 triệu cổ phần để tổng số cổ phần mà TCBS sở hữu sau khi mua thêm đạt 11% vốn điều lệ TCEX sau khi hoàn tất tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.