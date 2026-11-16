Đại Quang Minh lãi ròng hơn nghìn tỷ đồng bán niên 2026

Phối cảnh Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hà Nội



Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Đại Quang Minh) mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và nhà đầu tư sở hữu trái phiếu về các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/6/2026).

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2026, vốn chyur sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh từ gần 22.392 tỷ đồng lên gần 47.266 tỷ đồng; chủ yếu đến từ việc vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng 21.320 tỷ đồng, lên 37.940 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ gần 5.112 tỷ đồng lên hơn 8.481 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, Đại Quang Minh báo lãi ròng gần 1.044 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở mức hơn 162 tỷ đồng.

Tại cuối kỳ báo cáo, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 51.584 tỷ đồng; chiếm phần lớn là nợ phải trả khác hơn 30.387 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng cũng tăng gần 3.360 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Đại Quang Minh có nợ vay từ phát hành trái phiếu 1.500 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2025 không ghi nhận khoản này.

Theo công bố trên HNX, dư nợ này đến từ lô trái phiếu có mã DQM12501 trị giá 1.500 tỷ đồng được phát hành ngày 30/12/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2028; lãi suất phát hành 9,75%/năm.

Ngoài ra, Đại Quang Minh còn đang lưu hành 2 lô trái phiếu khác là DQML12602 và DQML12601 với tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 11%/năm.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp; trực thuộc hệ sinh thái Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group).

Hiện, ông Trần Đăng Khoa-Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng Giám đốc là Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Đại Quang Minh được biết đến là doanh nghiệp trog liên danh (cùng Thaco và Hòa Phát) thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.