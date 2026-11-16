3 dự án của Tập đoàn FLC tại thành phố được ví như “Việt Nam thu nhỏ” nhận tối hậu thư

Chiều 13/11, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp nghe tiến độ giải quyết các nhiệm vụ đối với 3 dự án của CTCP Tập đoàn FLC trên địa bàn thành phố.

Ba dự án này gồm: Quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại phường Hạ Long và Hà Lầm; Dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn I; Dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn II, trên địa bàn phường Cao Xanh.

Để xử lý những tồn tại tại các dự án, UBND thành phố đã thành lập tổ công tác nhiệm vụ đầu tiên là rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, chủ trương đầu tư, đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính của từng dự án. Qua đó, tổ công tác phải xác định cụ thể những nội dung còn vướng mắc, điều kiện cần đáp ứng để dự án có thể tiếp tục triển khai.

Công tác kiểm tra cũng được thực hiện trực tiếp tại hiện trường, kết hợp rà soát hồ sơ thiết kế và hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tổ công tác có trách nhiệm đánh giá khối lượng, giá trị và tiến độ của các hạng mục còn lại phải hoàn thành, làm cơ sở hướng dẫn, đôn đốc và giám sát chủ đầu tư thực hiện.

Một nội dung khác được đặt ra là việc thi công, nghiệm thu, bàn giao các công trình hạ tầng, quỹ đất và tài sản công. Quá trình này cần được kiểm tra, giám sát để bảo đảm các phần việc được thực hiện theo quy định, đồng thời tham mưu phương án giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và các bên liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ và tồn đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thành phố chỉ đạo thực hiện nhằm khơi thông nguồn lực đưa đất đai vào sử dụng, phát huy hiệu quả của các dự án để thúc đẩy tăng trưởng”.

Trên cơ sở tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tổ công tác, cam kết thực hiện của chủ đầu tư với 3 dự án, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính vào giữa tháng 12/2026 đảm bảo quy định và điều kiện áp dụng Nghị quyết 29/2026/QH của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án.

Lãnh đạo thành phố giao 3 địa phương: Hạ Long, Hà Lầm, Cao Xanh tổ chức gặp mặt nhà đầu tư thứ cấp để người dân nắm được tinh thần tháo gỡ khó khăn của UBND thành phố đối với các dự án chậm tiến độ. Tổ công tác của UBND thành phố tiếp tục rà soát, đồng hành và giám sát việc triển khai dự án.

Quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại phường Hạ Long và Hà Lầm được khởi công từ năm 2016. Dự án được quy hoạch với diện tích rộng 224ha, tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng. Đây là quần thể nghỉ dưỡng gồm có sân golf 18 hố; trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế với 1.500 chỗ ngồi; khách sạn 5 sao; khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp rộng 12,51ha…

Còn Khu đô thị Hà Khánh có tên thương mại FLC Tropical City Ha Long. Toàn dự án gồm hai giai đoạn, có tổng diện tích khoảng 88 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Trong đó, Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn I có tổng diện tích 47,2 ha. Theo quy hoạch, dự án gồm 1.209 căn nhà ở thấp tầng được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài; 3 công trình chung cư nhà ở xã hội; 1 công trình nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Còn lại là dự án giai đoạn 2.