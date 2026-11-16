Ngay tháng sau, đại gia gốc Thanh Hóa từng thi công mái vòm thép lớn nhất hành tinh sẽ dùng công nghệ đặc biệt để nâng mái thép 40.000 tấn tại sân vận động 135.000 chỗ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sân vận động 135.000 chỗ ngồi chuẩn bị nâng mái thép nặng 40.000 tấn bằng công nghệ đặc biệt

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, hệ thống trụ giàn kích nâng mái sân vận động VinFast – Trống Đồng sẽ hoàn thành và được vận hành thử nghiệm.

Sang tháng 12, nhà thầu dự kiến phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai nâng phần mái thép có trọng lượng khoảng 40.000 tấn. Trước đó, theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm.

Đại Dũng là doanh nghiệp được Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái sân vận động, xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép.

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, hệ mái sân vận động có khẩu độ vượt nhịp hơn 350 m, với kết cấu thép được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m. Những thông số này đặt ra yêu cầu đặc biệt khắt khe về khả năng chịu lực, độ chính xác trong lắp dựng cũng như kiểm soát an toàn trong suốt quá trình thi công.

Thay vì lắp ráp toàn bộ cấu kiện mái ở độ cao hàng chục mét, phương án nâng đồng bộ cho phép các cấu kiện thép được tổ hợp thành những phần kết cấu lớn ở phía dưới, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực công suất lớn để đưa lên cao độ thiết kế.

Đây là công đoạn đòi hỏi khả năng kiểm soát chính xác trên toàn bộ hệ thống. Nếu chỉ một điểm nâng di chuyển nhanh hoặc chậm hơn các điểm còn lại, kết cấu mái có thể bị xoắn, phát sinh ứng suất thứ cấp lớn, thậm chí dẫn đến biến dạng hoặc mất ổn định trong quá trình thi công.

Để hạn chế rủi ro, hệ thống điều khiển PLC liên tục thu thập dữ liệu về tải trọng, hành trình, áp suất và trạng thái của từng kích, từ đó tự động điều chỉnh hoạt động của toàn bộ hệ thống. Mục tiêu là bảo đảm kết cấu được nâng đồng bộ, với sai số chỉ ở mức vài milimét.

So với phương pháp lắp dựng truyền thống, giải pháp này giúp giảm đáng kể khối lượng công việc trên cao, rút ngắn thời gian thi công, hạn chế nhu cầu sử dụng cẩu siêu trọng và hệ thống giàn giáo quy mô lớn. Đồng thời, công nghệ nâng đồng bộ góp phần tăng độ chính xác khi lắp dựng những kết cấu thép có khẩu độ lớn.

Tại Việt Nam, công nghệ này đã được ứng dụng trong các lĩnh vực đóng tàu, dầu khí, lắp đặt thiết bị công nghiệp và xây dựng công trình kết cấu thép quy mô lớn. Đại Dũng cũng từng triển khai giải pháp nâng các kết cấu thép siêu trọng tại nhiều dự án.

Với sân vận động VinFast – Trống Đồng, công đoạn nâng mái sẽ được thực hiện theo từng phân khu. Theo kế hoạch hiện tại, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài nâng mái tại phân khu đầu tiên trong tháng 12/2026, trước khi tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Tại công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời ở các khu vực 4 khán đài của sân vận động VinFast - Trống Đồng (Ảnh: VTC News).

Sân vận động VinFast – Trống Đồng được khởi công ngày 19/12/2025, có diện tích khoảng 73,3 ha, với sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Công trình được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Đến nay, cả 4 khán đài A, B, C và D đã được xây dựng lên tới tầng 5. Nhiều cần cẩu cỡ lớn hoạt động liên tục quanh công trường để phục vụ thi công các hạng mục.

Theo tiến độ dự kiến, phần thô sân vận động sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026. Toàn bộ quá trình xây dựng đặt mục tiêu kết thúc vào tháng 5/2027, trước khi công trình chính thức hoàn thành vào tháng 7/2027.

Sau khi đưa vào sử dụng, sân vận động được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời hướng tới khả năng đăng cai những giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic và FIFA World Cup.

Phối cảnh Sân vận động VinFast – Trống Đồng.

Chân dung doanh nghiệp Việt thi công những mái thép nặng hàng chục nghìn tấn

Tập đoàn Đại Dũng được thành lập năm 1995, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thi công kết cấu thép, cơ khí chế tạo và cung cấp giải pháp kết cấu cho công trình công nghiệp, giao thông, năng lượng và thể thao.

Ông Trịnh Tiến Dũng là người sáng lập, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, Đại Dũng tham gia nhiều dự án có yêu cầu kỹ thuật cao về kết cấu thép, từ sân vận động, nhà ga hàng không đến nhà máy công nghiệp và công trình hạ tầng giao thông.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp là đơn vị thi công hệ mái thép Trung tâm Hội nghị APEC. Công trình có tổng diện tích sàn 157.375 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tích hợp các chức năng hội nghị, triển lãm, tiệc và biểu diễn. Điểm nhấn của dự án là không gian hội nghị, triển lãm vượt nhịp 81 m không cột, được kỳ vọng vượt Caesars Forum tại Las Vegas về quy mô ballroom.

Trung tâm có sức chứa tối đa 10.000 người, với ballroom rộng 3.000 m², hơn 30 phòng họp, trung tâm báo chí phục vụ 3.000–4.000 phóng viên và khu dinner show 2.000 chỗ. Riêng hệ mái sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, dài hơn 300 m, rộng 165 m, cao 40 m, gồm 13 nhịp chính; trong đó, nhịp nặng nhất có trọng lượng lên tới 722 tấn.

Một công trình đáng chú ý khác có sự tham gia của Đại Dũng là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, nơi doanh nghiệp thực hiện mái vòm thép khổng lồ nặng khoảng 24.000 tấn. Công trình có tổng diện tích gần 105.000 m², tương đương khoảng 10,5 ha, chiều cao đỉnh mái đạt 57 m. Mái vòm này hiện được xem là lớn nhất hành tinh.

Trong năm 2026, Đại Dũng tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại nhiều dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp tham gia thi công kết cấu thép sân vận động PVF tại Hưng Yên, nhận thông báo trúng thầu sân vận động VinFast – Trống Đồng, đồng thời triển khai các gói thầu tại cầu An Biên và sân bay Quảng Trị.

Ở lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, Đại Dũng tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp công suất 120 MW; triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS, RTG, cùng các hợp đồng liên quan đến trạm biến áp và đường dây 110 kV tại khu vực miền Tây và miền Nam.