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Chi phí xây nhà 2 tầng 6x12m bao nhiêu tiền?

| | Bất động sản

Bài toán tài chính khi xây nhà 2 tầng 6x12m luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều gia chủ.

Nhà 2 tầng trên diện tích 6x12m (72m²/sàn) là một trong những mô hình nhà phố phổ biến tại cả khu vực đô thị lẫn nông thôn. Với diện tích đất 72m², nhà 2 tầng có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình 3-6 thành viên, đồng thời phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc như hiện đại, mái Thái, mái Nhật hay mái bằng.

Để chủ động nguồn vốn và hạn chế tối đa chi phí phát sinh, gia chủ cần dự toán chi phí trước khi xây nhà 2 tầng 6x12m.

Cách tính diện tích xây dựng nhà 2 tầng 6x12m

Trong xây dựng dân dụng, tổng chi phí không chỉ tính trên diện tích sàn sử dụng mà được quy đổi theo hệ số từng hạng mục. Chẳng hạn, móng băng tính 50% diện tích, móng cọc tính 40% diện tích. Diện tích các sàn tính 100% diện tích. Mái bằng thường tính 40% - 50% diện tích sàn mái thực tế. Mái Nhật thường được tính bằng 60% - 70% diện tích sàn, mái Thái thường được tính bằng 70% - 80% diện tích sàn.

Mẫu nhà 2 tầng 6x12m. (Ảnh: Angcovat)

Với mẫu nhà 2 tầng diện tích đất 72m², sử dụng móng cọc và mái Nhật, tổng diện tích xây dựng tiêu chuẩn được tính như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 72m² x 100% = 72m²

Diện tích sàn tầng 2: 72m² x 100% = 72m²

Diện tích móng: 72m² x 40% = 28,8m²

Diện tích mái Nhật: 72m² x 60% = 43,2m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 216m²

Chi phí xây nhà 2 tầng 6x12m bao nhiêu tiền?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Trên thị trường, đơn giá thi công nhà thường chia thành 2 hình thức chính: Xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện (từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/m²) và xây nhà trọn gói (từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Với đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 6x12m mái Nhật ước tính:

216m² x 4 triệu đồng/m² = 864 triệu đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 6x12m mái Nhật ước tính:

216m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,62 tỷ đồng

Lưu ý, mức dự toán trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm chi phí ép cọc bê tông (nếu nền đất yếu), chi phí thiết kế kiến trúc riêng biệt và đồ nội thất rời như giường, tủ, bàn ghế, thiết bị điện tử...

Chi phí xây nhà thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm thi công, vị trí địa lý (nội thành hay vùng ven), phong cách thiết kế (hiện đại hay tân cổ điển) cũng như chất lượng vật liệu hoàn thiện...

Theo Bằng Lăng

VTC News

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