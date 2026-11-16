Khu bến thuyền tiền tỷ tại Huế xây xong chờ… hoang phế?

Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, sau khi hoàn thành năm 2024, bến thuyền chưa được đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công trình rơi vào cảnh bỏ không suốt hai năm qua, đến gần đây mới được bàn giao về UBND xã Phú Lộc quản lý.