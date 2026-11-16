Nhà ở xã hội có thể được bán lại theo giá thỏa thuận sau 5 năm

Một dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Theo đó, chiều ngày 15/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) để thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật khác có liên quan.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ đã cơ bản tiếp thu, chỉnh lý 11 nội dung theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Những vấn đề tiếp tục cần xem xét gồm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại, việc bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm và chính sách ưu đãi đối với nhà ở cho thuê…

Đại diện Bộ Xây dựng cũng báo cáo phương án chỉ cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người thuộc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, giá bán do các bên thỏa thuận . Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ủng hộ phương án này nhằm bảo đảm mục tiêu chính sách, hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách.

Cập nhật dự thảo tờ trình gửi đại biểu Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về nội dung tiếp thu, chỉnh lý Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất nhà ở xã hội sau 5 năm từ ngày thanh toán đủ tiền, chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng lại cho đúng nhóm thụ hưởng về chính sách này.

8 nhóm được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo hoặc cận nghèo; người thu nhập thấp, công nhân tại doanh nghiệp hay hợp tác xã; sĩ quan, quân nhân chuyển nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; người trả lại nhà công vụ; người bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội mà chưa được bồi thường bằng nhà, đất ở.

Trong khi đó, Luật Nhà ở hiện hành cho phép sau 5 năm, chủ sở hữu loại nhà ở này được chuyển nhượng cho người có nhu cầu theo cơ chế thị trường, tức không giới hạn người mua lại.

Theo kế hoạch, từ nay đến 2030, Chính phủ giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội, cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được điều chỉnh tăng lên 191.023 căn (chiếm khoảng 21%), còn lại 708.834 căn để bán, thuê mua.

TP HCM được giao chỉ tiêu cao nhất trong các địa phương, với 181.257 căn. Hà Nội phát triển 84.000 căn, Đồng Nai 60.054 căn, Hải Phòng (32.850), Đà Nẵng (26.279) , Cần Thơ (13.250) và Huế (10.600).

Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết Luật Nhà ở (sửa đổi) tại phiên họp vào ngày 21/11. Nếu được thông qua, luật có hiệu lực từ 1/7/2027.