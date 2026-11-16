Căn hộ bàn giao thô ven biển: đáp số thỏa mãn cả gu sống lẫn gu đầu tư của cư dân trẻ

‏Hồi tháng Tám, anh Gia Huy, 36 tuổi, chủ một studio thiết kế ở Thảo Điền (TP.HCM), dành ba cuối tuần liên tiếp xuống Vũng Tàu (cũ) tìm căn hộ đầu tư. Những căn hoàn thiện sẵn với sàn gỗ công nghiệp, bếp chữ L và bộ sofa đặt đúng vị trí như phối cảnh 3D không thiếu, nhưng chính sự quen thuộc ấy khiến anh chần chừ. ‏

‏Anh Huy đại diện cho một nhóm nhà đầu tư đang lớn dần trên thị trường: thế hệ cuối 8x, đầu 9x có năng lực tài chính, quen tự quyết mọi thứ từ lịch trình du lịch đến cách bài trí nhà ở, và xem căn hộ vừa là tài sản, vừa là nơi thể hiện gu thẩm mỹ. Họ cũng tính toán kỹ khi xuống tiền. Một căn hộ biển chỉ dùng vào cuối tuần hay dịp lễ cần tự tạo dòng tiền trong phần thời gian còn lại, và một căn được "nhân bản" như hàng trăm căn khác khó làm tốt việc đó khi kỳ vọng của du khách về thẩm mỹ, tiện nghi ngày càng cao.‏

‏"Khoảng trắng" nhân đôi lợi thế‏

‏Chính điểm giao giữa nhu cầu sống đúng gu và bài toán khai thác thương mại ấy mở ra dư địa cho căn hộ bàn giao thô ven biển, với hai lớp lợi thế.‏

‏Lớp thứ nhất là trải nghiệm sống. Căn hộ hoàn thiện buộc chủ nhân chấp nhận công năng, vật liệu và cách chia không gian định sẵn, còn bàn giao thô trao lại một "khoảng trắng" để tự quyết. ‏

‏Lớp thứ hai là sự khác biệt của chính tài sản, bởi một không gian có cá tính cũng là thứ nhiều du khách đang kiếm tìm. Khảo sát của Booking.com với hơn 18.000 người tại 26 quốc gia cho thấy 39% xem thiết kế nội thất là yếu tố quan trọng nhất khi chọn nơi lưu trú, và 47% sẵn sàng chọn nhà cho thuê thay vì khách sạn để có trải nghiệm thiết kế độc đáo. Thay vì cạnh tranh chủ yếu bằng giá, chủ nhân có thêm một lợi thế "mềm" đáng giá.‏

‏Tổ hợp căn hộ Beachtro Tower thu hút nhà đầu tư trẻ. Ảnh phối cảnh: Sun Property‏

‏Dù vậy, không gian đẹp đến đâu cũng khó tạo dòng tiền nếu thiếu khách, thiếu tiện ích và thiếu tính kết nối. Đó cũng là bài toán Sun Group đặt ra lời giải tại Blanca City ven biển Bãi Sau (TPHCM). Dự án đang thu hút tới hơn 70% khách hàng, nhà đầu tư TP.HCM tìm kiếm tài sản biển có giá trị sử dụng và tích lũy dài hạn.‏

‏DyHome tại Beachtro Tower: đáp số vừa vặn cho nhà đầu tư‏

‏Vũng Tàu không thiếu khách. Ngoài khách TP.HCM đổ về mỗi cuối tuần và dịp lễ, theo ông Lê Công Thành, Giám đốc dự án, Công ty bất động sản SmartRealtors & Partners, nhu cầu thuê nhà của chuyên gia nước ngoài tại đây hiện rất cao. Nguồn cầu này dự báo còn được nới rộng khi sân bay Long Thành, cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đi vào hoạt động, kéo thêm du khách, giới tri thức, người nước ngoài đến sống, nghỉ ngơi. ‏

‏Phân khúc cho thuê dài hạn tại Vũng Tàu cũng được đánh giá có mức lợi suất đáng chú ý. Theo Batdongsan.com.vn, từ năm 2023 đến quý I/2026, giá bán căn hộ tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ tăng từ khoảng 39 triệu đồng lên 45 triệu đồng/m², trong khi giá thuê tăng từ 8 triệu lên khoảng 10 triệu đồng/căn/tháng. Nhờ đó, lợi suất cho thuê đã tăng từ khoảng 3% lên 4,2%, cao hơn TP.HCM (3,2%) và Bình Dương cũ (2,9%). ‏

‏Thứ thị trường còn thiếu, theo ông Thành, là "những bất động sản có đủ chất lượng và một hệ sinh thái để bổ trợ".‏

‏Căn hộ mẫu Beachtro Tower tại dự án Blanca City của Sun Group. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Đó là khoảng trống Sun Property (thành viên Sun Group) nhắm tới và cho ra mắt ‏‏Beachtro Tower‏‏, các căn hộ biển sở hữu lâu dài cuối cùng tại Blanca City, đô thị hơn 96 ha bên biển Bãi Sau. Trong hơn 1.700 căn hộ của bốn tòa tháp, ba tòa E7, E8, E9 được bàn giao theo gói "không gian sáng tạo" DyHome (Design your Home), với đa dạng loại hình từ studio đến 3PN+.‏

‏Lợi thế đáng chú ý đầu tiên của các căn hộ DyHome là cấu trúc chi phí. Chủ nhân không phải trả trước cho phần nội thất lắp sẵn mà chủ động hoàn thiện theo ngân sách và mục đích khai thác, giúp giảm áp lực vốn ban đầu và phân bổ dòng tiền linh hoạt.‏

‏Yếu tố cạnh tranh thứ hai là hệ sinh thái tiện ích sống - giải trí - nghỉ dưỡng đi kèm, quân bài chiến lược gia tăng khách đến và duy trì nguồn khách ổn định. Chủ đầu tư Sun Group với kinh nghiệm dày dạn trong hành trình gần hai thập kỷ làm đẹp vùng đất đã đem về đây bộ sưu tập đa dạng trải nghiệm. ‏

‏Beachtro Tower đón tiềm năng khai thác đa dạng. Ảnh:Sun Property‏

‏Các tòa tháp nằm trên đại lộ 3/2, bao quanh bởi bốn công viên gồm Whale Park 2,3 ha, Central Park, Sport Park và Sea Soul Park. Bên trong là bộ sưu tập tiện ích "Tro Collection" do Kume Design Asia (Nhật Bản) thiết kế cảnh quan, trải từ bể bơi tầng 1, không gian làm việc sáng tạo, 6 vườn chủ đề, vườn chơi, phòng gym và pilates đến đài vọng cảnh tầng 40. Trong bán kính vài km là Sun World Vung Tau 15 ha đang vận hành, trung tâm thương mại mặt biển, khách sạn Marriott, trường học, tổ hợp y tế và bãi biển riêng gần 1 km.‏

‏Theo đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group), trong cao điểm du lịch vừa qua, Sun World Vung Tau ghi nhận lượng khách từ 5.000-6.000 lượt mỗi ngày. Khi toàn bộ hệ sinh thái Blanca City đi vào vận hành đồng bộ, riêng công viên giải trí này có công suất phục vụ tối đa lên tới 25.000 lượt khách, sẽ tạo nguồn khách đa dạng, liên tục cho Blanca City, mở rộng dư địa khai thác lưu trú và kinh doanh dịch vụ.‏

‏Công trường Blanca City tăng tốc mỗi ngày. Ảnh: Ánh Dương‏

‏Đáng chú ý, trên đại công trường Blanca City, hàng nghìn công nhân, kỹ sư vẫn đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương, củng cố niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư. ‏

‏Với pháp lý sở hữu lâu dài, cấu trúc chi phí linh hoạt và vị trí giữa một đô thị biển đang đón loạt hạ tầng lớn, DyHome tại Beachtro Tower được đánh giá đủ chuẩn để vừa là một "ngôi nhà thứ hai" đúng gu lẫn một tài sản có thể tích lũy, gia tăng giá trị theo thời gian. ‏