TP.HCM đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 6 khu đất gần 445ha

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UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP về quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP năm 2026 (Đợt 1).

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tham mưu Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết, trình UBND TP trước ngày 25/11/2026.

Theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND được HĐND TP khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 30/10/2026, TP thống nhất đưa 6 khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026 (Đợt 1), với tổng diện tích khoảng 444,68 ha.

Các khu đất được đưa vào danh mục gồm: Khu vực phát triển đô thị An Sơn II (phường Thuận An), diện tích khoảng 75 ha; khu đất thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu (phường Phước Thắng), diện tích khoảng 60,3 ha; khu dân cư mới (phường Tam Bình), diện tích khoảng 22,47 ha.

Đối với 3 khu đất còn lại thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai năm 2024, gồm: Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 1 và Nhà máy điện mặt trời Bàu Bàng 2 (cùng tại xã Trừ Văn Thố), có diện tích lần lượt 186 ha và 100 ha; khu đất xây dựng trường liên cấp tư thục tại phường Tân Hưng, diện tích khoảng 0,9075 ha.

Theo kế hoạch, cả 6 khu đất đều dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, với tiến độ tổ chức đấu thầu là 180 ngày.

UBND TP cùng UBND các phường, xã có liên quan và các sở, ngành chức năng được phân công phối hợp tổ chức thực hiện.

TP cũng sẽ công bố và triển khai kế hoạch tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án. Công tác rà soát, kiểm tra và quản lý quỹ đất cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, nhất là đối với các khu đất có phần diện tích thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Đối với những khu đất có phần diện tích do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, việc thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải được thực hiện đối với toàn bộ khu đất theo quy định.

Bên cạnh đó, việc xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu thầu, đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan, hướng đến mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn TP.