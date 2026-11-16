“Cỗ máy” thu hơn 600 tỷ mỗi ngày của ông Nguyễn Đức Tài lớn cỡ nào?

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh 10 tháng năm 2026, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 167.235 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 90% mục tiêu cả năm đề ra.

Ước tính riêng trong tháng 10, MWG đạt doanh thu gần 19.300 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi ngày trong tháng thu hơn 600 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hai mảng kinh doanh chủ lực là bán lẻ điện thoại, điện máy và bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng.

Ở nhóm bán lẻ điện thoại, điện máy, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh đạt doanh thu gần 112.100 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng được ghi nhận trên tất cả các chuỗi và ngành hàng, chủ yếu nhờ cải thiện doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG) đạt 29%.

Doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 52% so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng đóng góp lên 39% tổng doanh thu của nhóm, so với mức 33% cùng kỳ năm trước.

Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cùng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 28%, trong khi TopZone tăng 34%. Động lực đáng chú ý đến từ nhóm sản phẩm Apple với doanh thu tăng 50% so với cùng kỳ, trong bối cảnh các sản phẩm iPhone 18 series và iPhone Duo được giao hàng trong tháng 10.

Các ngành hàng chủ lực khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu điện thoại Android tăng 20%; gia dụng và laptop cùng tăng 30%; tủ lạnh và máy giặt tăng 25%; TV tăng 10%; máy lạnh tăng 50% và dịch vụ tăng 15%.

Tại Indonesia, EraBlue ghi nhận doanh thu 10 tháng quy đổi đạt 5.289 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ tính theo đồng Rupiah. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng đạt 12%. Đến cuối tháng 10, EraBlue có 369 cửa hàng, tăng 188 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi đặt mục tiêu nâng quy mô chuỗi lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Bách Hóa Xanh có tháng thứ 2 đạt doanh thu trên 6.000 tỷ

Ở mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân toàn tập đoàn. 10 tháng năm 2026, chuỗi ghi nhận doanh thu gần 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Ước tính trong tháng 10, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu khoảng 6.100 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và là mức cao thứ 2 kể từ khi hoạt động, chỉ kém đôi chút so với tháng 8. Tuy nhiên, điều đáng nói là quy mô cửa hàng của chuỗi đã lớn hơn nhiều sau 2 tháng với tốc độ mở mới nhanh chóng mặt.

Theo MWG, các cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả chi phí khấu hao và kho vận. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp vừa đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, vừa duy trì hiệu quả hoạt động. Tính đến cuối tháng 10/2026, Bách Hóa Xanh có 4.318 cửa hàng, tăng1.759 điểm bán so với đầu năm.

Ngoài các trụ cột bán lẻ điện tử, điện máy, thực phẩm và hàng tiêu dùng, các chuỗi kinh doanh còn lại cũng ghi nhận diễn biến tương đối ổn định. An Khang đạt tăng trưởng doanh thu 21% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong năm 2026. AVAKids duy trì doanh thu ổn định so với cùng kỳ và tập trung tối ưu hóa chi phí.